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Самолет США заметили вблизи российских баз в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 25 минут назад
Фото: Reuters
Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168857 провел разведку неподалеку от российской авиабазы Хмеймим и базы ВМФ в порту Тартус.
Согласно данным авиационного ресурса PlaneRadar, военный самолет США поднялся с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия. В 16.10 мск воздушное судно было замечено в районе сирийской Латакии и побережья Ливана. Полет проходил на высоте 6,6 километра над землей, скорость движения составила 732,7 километра в час. Boeing несколько раз облетел указанную территорию.
Иностранные военные самолеты регулярно замечают у границ России и российских военных объектов за рубежом. Так, 16 марта стратегический беспилотный летательный аппарат военно-воздушных сил США совершил многочасовой разведывательный полет вблизи Крыма и Кубани.
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Армия , Boeing , Сирия , США
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