Американская атомная подлодка покинула базу на Крите

В акваторию Восточного Средиземноморья вышла атомная подводная лодка «Флорида» ВМС США

По мониторинговым данным западных морских ресурсов, одна из четырех американских субмарин класса «Огайо» будет выполнять задачи по патрулированию вод этой местности. До этого она находилась в течение пяти дней на базе Суда-Бэй на греческом острове Крит для пополнения запасов.