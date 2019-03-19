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Американская атомная подлодка покинула базу на Крите 

News.ru 51 минуту назад
Фото: U.S. Navy photo by Photographer's Mate 2nd Class Lynn Friant
В акваторию Восточного Средиземноморья вышла атомная подводная лодка «Флорида» ВМС США.
По мониторинговым данным западных морских ресурсов, одна из четырех американских субмарин класса «Огайо» будет выполнять задачи по патрулированию вод этой местности. До этого она находилась в течение пяти дней на базе Суда-Бэй на греческом острове Крит для пополнения запасов.
Ранее News.ru писал о том, что президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что первая подлодка-носитель «Посейдонов» будет спущена на воду весной 2019 года.
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Армия , Оружие , Алексей Рахманов , Объединенная судостроительная корпорация , Крит , США
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