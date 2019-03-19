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Рябков напомнил о значении аббревиатуры НАТО 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Замглавы МИД России Сергей Рябков напомнил, что аббревиатура НАТО говорит о североатлантической направленности этой организации.
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не исключает предоставления Бразилии статуса страны-члена НАТО или схожего.
"Нам надо, конечно, повнимательнее посмотреть, что там реально прозвучало", — сказал Рябков, комментируя заявление Трампа.
"Но хотел бы в порядке общего наблюдения отметить, что организация НАТО расшифровывается как Организация Североатлантического договора", — отметил замглавы МИД РФ.
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Армия , Политика , Сергей Рябков , Дональд Трамп , МИД , США
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