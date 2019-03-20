Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.
Во время перелёта Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу над территорией Сирийской Арабской Республики борт главы военного ведомства сопровождали истребители Су-35С с авиабазы Хмеймим https://t.co/Pzk3McZf47 pic.twitter.com/Ho8E8jhv0B— Минобороны России (@mod_russia) 19 марта 2019 г.
Во вторник Шойгу провел переговоры с президентом САР Башаром Асадом и передал главе Сирии послание от президента России Владимира Путина.
На двадцатисекундном видео, опубликованном на странице Минобороны РФ в Facebook, запечатлен момент полета Шойгу над территорией Сирии. На кадрах вид из окна самолета на сопровождающие борт истребители Су-35С.
"Во время перелёта министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу над территорией Сирийской Арабской Республики борт главы военного ведомства сопровождали истребители Су-35С с авиабазы Хмеймим", — говорится в сообщении к видеозаписи.