Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.
Во вторник Шойгу провел переговоры с президентом САР Башаром Асадом и передал главе Сирии послание от президента России Владимира Путина.
На двадцатисекундном видео, опубликованном на странице Минобороны РФ в Facebook, запечатлен момент полета Шойгу над территорией Сирии. На кадрах вид из окна самолета на сопровождающие борт истребители Су-35С.
"Во время перелёта министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу над территорией Сирийской Арабской Республики борт главы военного ведомства сопровождали истребители Су-35С с авиабазы Хмеймим", — говорится в сообщении к видеозаписи.
Последние новости
Назарбаев ушел в отставку "Охоту на нас не закрывают". Репортаж с самой смертоносной русской подлодки Друг познается в беде: МВФ заблокировал финансовую помощь Украине
Комментарии4
Армия , Видео , Политика , Сергей Шойгу , Башар Асад , Владимир Путин , Министерство обороны , Сирия
Читайте также
Видео
Киев отомстил поехавшей в Крым украинской журналистке
Украина
Началова увлеклась китайскими таблетками перед смертью
Шоу-бизнес
У Началовой был рак
Шоу-бизнес
Рассекречены детали разговора Путина и Назарбаева
Политика
МИД угомонил возмутившийся после ноты протеста Киев
Политика
Занавес. Назарбаев уходит
В мире СНГ
Зеленскому предрекли третий Майдан
Украина В мире
Путин заговорил на украинском
Политика
Путин позвонил Назарбаеву
Политика
В Германии потребовали «срочно» снять санкции с РФ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение