Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией

Во вторник Шойгу провел переговоры с президентом САР Башаром Асадом и передал главе Сирии послание от президента России Владимира Путина

На двадцатисекундном видео, опубликованном на странице Минобороны РФ в Facebook, запечатлен момент полета Шойгу над территорией Сирии. На кадрах вид из окна самолета на сопровождающие борт истребители Су-35С.