Ракетно-бомбовый угар. Американский В52 сымитировал атаку на Россию

Бомбардировщик США вполне открыто прицелился к Питеру. Можно сказать, не нарушая международных норм. С включенными транспондерами, позволяющими отследить маршрут. С территории принадлежащей США Эстонии . И не придраться. Только сбить. Тоже понарошку. Но не стали.

Помнится их шок в прошлогоднем марте. Они еще тогда, будучи в состоянии аффекта, нервно смеялись, называя иллюстрации к посланию президента России "мультиками". Но на всякий случай, уже без шуток, испугались за свою Флориду. Только потому, что им показалось, будто одна из наших анимационных ракет полетела куда-то туда. А тут их самый настоящий В52, способный нести реальные атомные боезаряды, не то что приблизился к нам, так еще и отрепетировал как бы бомбовый удар. Вначале в 150 километрах от Калининградской области по базе Балтфлота. Затем часа полтора прицеливался к Санкт-Петербургу с расстояния в 193 км.

Делал это открыто, можно даже сказать, не нарушая международных норм. С включенными транспондерами, позволяющими идентифицировать налетчика и его маршрут. С территории принадлежащей США Эстонии. Одним словом, не придраться. Только сбить. Естественно, тоже понарошку. Не стали. Даже в тренировочных целях, как несколько дней назад, когда заставили "американца" спасаться бегством, взяв его на мушку. А всего их шесть — стратегических бомбардировщиков, что Пентагон в конце минувшей недели перебросил в Великобританию. Стало быть, этот залет у них не последний.

Это называется — повадились. И это уже не просто камарильи самолетов-шпионов, что околачиваются у нашего периметра едва ли не круглосуточно. Но и это разведка. Если не боем, то его имитацией. Так выведываются противовоздушные возможности. Скорость и качество реакции на угрозу с высоты восемь тысяч метров. Они ведь, по совету Путина, посчитали, сколько времени надо нашему "Циркону", чтобы обратить их в пепел. Вот и показали, на что способны сами. Ничего нового. Мы всегда знали, для чего им нужна Прибалтика. И для чего им нужны такие бомбардировщики. И если мы их сейчас простили, это совсем не значит, что не запомнили.

С одной стороны, они, конечно, напрягают. Но при этом — держат в тонусе. Хотя вряд ли их стоит за это благодарить. Они бы нам точно спасибо не сказали, сотвори наши "Белые лебеди" нечто подобное у их границ. Российские "стратеги" в Венесуэлу всего лишь с дружественным визитом слетали, так США через пару недель там переворот организовали. И вот уж два месяца как не уймутся. Того, видимо, и от нас ждут в Прибалтике. Потому и поддразнивают нас отсюда, чтобы вывести из равновесия. Не случайно же в их методичках именно этот регион считается наиболее вероятным поставщиком повода для начала Третьей мировой.

Хотя наводнение в Небраске должно бы охладить их пыл. Для их "самолетов судного дня" он уже наступил. В том плане, что им больше подошло бы быть судном. Базу "Оффатт", где вместе с ними находится штаб Стратегического командования США, затопило по самые закрылки. И новейший бункер управления ядерными силами тоже оказался на мокром месте. Ладно если после них "хоть потоп". Вышло-то, что потекли еще до него. Специалисты не исключают сбои в системе управления немирным американским атомом. Так что им бы с В52 поаккуратней. А то пошлют "Б", и даже "Ааа" крикнуть не успеют. Не то что "спасайся кто может".

Тем паче если не на чем.