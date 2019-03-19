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Путин заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире 

ТАСС + ещё 6 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин считает российский самолет Су-57 лучшим военным самолетом в мире. Об этом он заявил на встрече с победителями конкурса "Лидеры России".
"Это самый лучший сейчас самолет, в мире самый лучший, — отметил Путин. — По всем тактико-техническим данным, по оружию".
"Так никто и летать не может, как наш самолет", — добавил глава государства.
Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Первый прототип поднялся в воздух 29 января 2010 года, его пилотировал летчик-испытатель Сергей Богдан. В конструкции широко применяются композитные материалы, самолет обладает возможностью сверхзвукового полета без форсажа, малой заметностью, сверхманевренностью и способностью совершать относительно короткие взлет и посадку. Вооружение размещается во внутренних отсеках и под крыльями.
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Армия , Ближний Восток , Катастрофы , Конфликты , Оружие , Владимир Путин
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