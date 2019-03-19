Зачем «непотопляемому авианосцу» Крыму потребовалась дальняя авиация

России всерьез заговорили о размещении на «непотопляемом авианосце» — полуострове Крым — дальних сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. Сначала накануне вечером глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев вообще сообщил о развертывании эскадрильи Ту-22М3 в Крыму на авиабазе в поселке Гвардейском как о свершимся факте.

Бондарев назвал это ответом на размещение комплексов противоракетной обороны (ПРО) США Румынии . Сенатор заверил также, что в течение нескольких лет самолеты будут модернизированы, что позволит поражать вражеские системы ПВО и ПРО в любой точке Европы. Естественно, на заявление сенатора тут же отреагировали в НАТО . «Мы осуждаем продолжающееся и широкомасштабное наращивание военной мощи России в Крыму и обеспокоены усилиями и заявленными планами России по дальнейшему наращиванию военной мощи в Черноморском регионе», — заявили в альянсе, в излюбленной манере назвав опасения РФ по поводу ПРО у своих границ «мифом». Вот только сразу возникает риторические вопрос, почему не являются «мифическими» опасения самих натовцев военным укреплением Крыма.

Впрочем, в любом случае во вторник пресс-служба комитета Совфеда по обороне страхи альянса развеяла, опровергнув слова Бондарева и заявив, что Россия не размещала Ту-22М3 в Крыму. К ней присоединился и председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов, который в разговоре с ТАСС также отверг факт развертывания на полуострове эскадрильи ракетоносцев: «В Крыму сформирована самодостаточная межвидовая группировка сил, способная отразить любые попытки нападения вероятного противника».

Однако, «Интерфакс» , как ни странно привел совсем другие слова Шаманова. По версии агентства, он подтвердил размещение на полуострове Ту-22М3, «которые проходят глубокую модернизацию и способны своим вооружением уничтожить любую цель в Европе».

Газета ВЗГЛЯД обратилась за разъяснениями к самому Шаманову. И в своем комментарии он объяснил, что информация о размещении Ту-22М3 в Крыму все-таки не соответствует действительности.

«Нет там никаких самолетов. Там Су-30СМ, многоцелевые самолеты. Информация о размещении Ту-22М3 в Крыму недостоверная и мы ее опровергли», — подчеркнул депутат.

Дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 предназначен для поражения целей на удалении до 2-3 тыс. км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Эти бомбардировщики участвовали в боевых действиях в Афганистане и ограниченно в контртеррористической операции на Северном Кавказе и в операции по принуждению Грузии к миру. Самолеты применялись и в военной операции в Сирии. А 14 марта сообщалось, что два Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Черного моря.

Сложно сказать, было ли это опровержение реальным или же просто попыткой прикрыть то, что сенатор обнародовал излишнюю информацию. Вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков отметил, что не знает, что там происходит. «Странные вещи творятся. Если Ту-22М3 реально развернуты в Крыму, значит, реально развернуты, если нет, то нет. А если они (в Совфеде) реально проболтались, то это их беда», — сказал он.

В любом случае в экспертной среде считают, что размещение Ту-22М3 в Крыму было оправданным с военной точки зрения. Сивков убежден, что только с территории полуострова эти самолеты могут «действовать наиболее эффективно против авианосных группировок США в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке».

«Размещение Ту-22М3 в Крыму диктуется чисто военной необходимостью. По мере того как американцы наращивают свои группировки у побережья Сирии, в Восточном Средиземноморье, мы, естественно, должны создавать этому адекватный противовес. Радиус действия Ту-22М3 порядка 2–3 тыс. километров, а дальность полета — около 7 тыс. километров. Именно из Крыма Ту-22М3 могут спокойно достать до авианосных сил США с минимальными потерями на маршруте», — сказал Сивков.

Наиболее эффективным оружием для уничтожения авианосцев эксперт назвал еще советскую ракету Х-22 и ее современный — сверхзвуковую крылатую ракету Х-32 дальностью действия до 1 тыс. километров. На жаргоне ее прозвали «Цирконом» воздушного базирования. Как отмечали американские эксперты, эта ракета способа обходить американскую ПРО, что делает ее угрозой для авианосцев США.

В свою очередь заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов напомнил, что во время СССР на авиабазе в Крыму уже размещались Ту-22.

«Исторически сложилось, что там всегда базировалась составляющая дальней авиации. На сегодняшний день это стратегический плацдарм для того, чтобы мы были готовы в любое время ответить на все провокации сто стороны тех, кто приходит в Черное море», — сказал Попов газете ВЗГЛЯД.

Эксперт подчеркнул, что сейчас в регионе на регулярной основе присутствуют ударные корабли соединений Средиземноморских флотов, натовские корабли и против них «должны быть применены какие-то ответные меры».

«Сегодня НАТО практически соприкасается с границами РФ. Так или иначе натовские батальоны присутствуют в Эстонии, Латвии и Литве. Почему мы должны терпеть? Весь Калининград окружен натовскими силами. Поэтому там надо восстановить размещение на прибалтийских аэродромах дальней авиации», — призвал Попов.

Адмирал Владимир Комоедов , командовавший Черноморским флотом ВМФ России в 1998-2002 годах, также отметил: «В советское время они там были и подчинялись Черноморскому флоту. Основное их предназначение — это борьба с авианосными группировками США. Американцы там постоянно держат 1-2 авианосные ударные группы. В каждой такой группе было по 95 самолётов, из них 60 ударных, в том числе — носители ядерного оружия».

«Когда я командовал флотом — мы уступали турецкому флоту в 4-8 раз. Сейчас паритет достигнут, но когда НАТО подтягивает свои силы в этот регион, то превосходство бывает в 23-25 раз, если там размещены 2 авианосные группы», — добавил собеседник.

«А этому надо как-то препятствовать. Потому возможное размещение Ту-22М3 в Крыму я оценил бы позитивно, оно будет целесообразным. Там и аэродромы под них есть. Правда, во времена Украины их загубили, но они подлежат восстановлению», — констатировал Комоедов.

«Что касается их защиты от обезоруживающего удара — этим должны заниматься специально обученные люди. И ни в коем случае нельзя повторять печальный опыт начала Великой отечественной войны, когда 60% нашей авиации были разбомблены на стоянках аэродромов. Для этого их нужно постоянно держать в соответствующем состоянии боеготовности и в случае необходимости — переводить в более защищённые места, которые прикрываются другими видами авиации», — пояснил Комоедов.

Если решение о переброске Ту-22М3 в Крым будет принято, то самолеты разместят в железобетонных укрытиях, а в случае угрозы их рассредоточат по другим аэродромам, рассуждает Владимир Попов.