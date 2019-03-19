«Циркон» скоро впервые запустят с воды

Российская атомная подводная лодка «Казань», которую планируется ввести в боевой состав флота уже в конце 2019 года, в следующем году впервые выстрелит гиперзвуковой ракетой «Циркон», а уже до конца нынешнего года ракету запустит фрегат «Адмирал Горшков».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в российском оборонно-промышленном комплексе, многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М «Казань» в 2020 году впервые выстрелит новейшей гиперзвуковой ракетой «Циркон». С боевого корабля ракету впервые запустят уже в конце текущего года — с борта фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков». Ранее гиперзвуковую ракету запускали только с наземного стенда.

Запуск «Циркона» в рамках испытаний ракеты из надводного и подводного положения осуществит субмарина проекта 885М «Казань», которую планируется ввести в боевой состав флота в конце 2019 года после завершения государственных испытаний. Вторая многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М («Ясень») была спущена на воду 31 марта 2017 года. «Казань» является первым представителем усовершенствованного проекта 885М.

Ожидается, что субмарина войдёт в состав Северного флота, где уже проходит службу головная подводная лодка этой серии — «Северодвинск». Новейшая российская гиперзвуковая ракета «Циркон» способна развивать скорость около 9 Махов, а её дальность может превышать тысячу километров. «Циркон» может уничтожать как морские, так и наземные цели, а применение ракеты предусмотрено с кораблей и подводных лодок.