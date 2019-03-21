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Появилось видео перехвата бомбардировщика США над Балтикой 

Российская Газета + ещё 5 1 час назад
Минобороны РФ опубликовало видео перехвата российским истребителем бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress над Балтийским морем.
— Средства контроля воздушного пространства засекли самолет на значительном удалении от государственной границы РФ. Для идентификации и сопровождения воздушного судна была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных сил ПВО, — рассказали военные.
Истребители поднялись в воздух с аэродрома под Калининградом, сблизились с бомбардировщиком и не только определили его государственную принадлежность, бортовой номер и другие подробности, но сделали подробные снимки его оружия и оснастки. Под правым крылом B-52 размещен контейнер с недавно появившимся на вооружении поиского-прицельным комплексом AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod (ATP) для наведения высокоточного оружия. Ближе к фюзеляжу на пилонах висят несколько практических авиабомб.
После того, как Stratofortress отвернул на запад, Су-27 вернулись на свой аэродром.
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Армия , Видео , Оружие , Министерство обороны , США
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