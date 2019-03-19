Россия отказалась уничтожить комплексы с ракетой 9М729 

Россия не уничтожит комплексы с ракетой 9М729 по просьбе США. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Вашингтон винит Москву в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности при испытаниях ракеты 9М729. США потребовали от России уничтожить ракеты в течение полугода и пригрозили выйти из ДРСМД, если этого не произойдет.
«На уничтожение комплексов с нашей ракетой мы пойти не можем», — сообщили в российском МИДе.
Там назвали обвинения США в испытании 9М729 на запрещенную ДРСМД дальность не имеющими каких-либо оснований, ультиматум — «заведомо» неприемлемым «по форме и сути», а также обвинили в отказе от «самой идеи взаимности» в вопросе урегулирования претензий.
«Предложения по урегулированию остаются в силе, но стучаться в закрытую дверь мы не будем», — добавили в ведомстве.