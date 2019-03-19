Япония захотела увеличить дальность своих ракет

Япония намерена модернизировать противокорабельные ракеты, увеличив их дальность. Такое заявление сделал министр обороны страны Такэси Ивая, передает РИА Новости

«Как можно скорее мы приступим к исследованиям для последующего внедрения [вооружений] военно-воздушными силами самообороны», — сказал он.

Отмечается, что это может быть связано с тем, что флот Китая увеличивает дальность своих вооружений. «В последние годы другие государства продвигают дальность своих вооружений, рассчитанных на поражение воздушных целей», — указал министр.

Как пишет агентство, Токио может увеличить дальность разработанных в 2017 году авиационных противокорабельных ракет в два раза — до 400 километров. Изначально их создавали для установки на истребители F-2, однако позднее из-за малой дальности ракет от этой идеи отказались. Улучшенную версию ракет, скорее всего, установят на новые истребители, которые заменят F-2, ими перестанут пользоваться в 2030 году.

В ноябре прошлого года сообщалось о намерении Японии закупить у США 142 истребителя-бомбардировщика F-35. Они должны будут заменить F-15.