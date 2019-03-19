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Япония захотела увеличить дальность своих ракет 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Koji Sasahara / AP
Япония намерена модернизировать противокорабельные ракеты, увеличив их дальность. Такое заявление сделал министр обороны страны Такэси Ивая, передает РИА Новости.
«Как можно скорее мы приступим к исследованиям для последующего внедрения [вооружений] военно-воздушными силами самообороны», — сказал он.
Отмечается, что это может быть связано с тем, что флот Китая увеличивает дальность своих вооружений. «В последние годы другие государства продвигают дальность своих вооружений, рассчитанных на поражение воздушных целей», — указал министр.
Как пишет агентство, Токио может увеличить дальность разработанных в 2017 году авиационных противокорабельных ракет в два раза — до 400 километров. Изначально их создавали для установки на истребители F-2, однако позднее из-за малой дальности ракет от этой идеи отказались. Улучшенную версию ракет, скорее всего, установят на новые истребители, которые заменят F-2, ими перестанут пользоваться в 2030 году.
В ноябре прошлого года сообщалось о намерении Японии закупить у США 142 истребителя-бомбардировщика F-35. Они должны будут заменить F-15.
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Армия , Оружие , РИА Новости , Япония
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