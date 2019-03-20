Президент Украины Петр Порошенко принял участие в испытании ударных беспилотных летальных аппаратов, которые Киев получил по контракту с Турцией, и заявил, что испытания прошли успешно.
Ранее Порошенко заявил о подписании соглашения с Турцией на поставку турецких беспилотников Bayraktar TB2 украинской армии. Позже советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что беспилотники будут поставляться Киеву в полном комплекте, с вооружением.
"Первое испытания беспилотников, которые поставлены на вооружение украинской армии, прошли успешно. Я поздравляю с этим украинский народ, у нас сегодня появилось абсолютно новое оружие, ударные беспилотники", — сказал Порошенко на полигоне во время испытаний, трансляцию вели украинские телеканалы.