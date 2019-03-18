Как Крым повлиял на обороноспособность России

18 марта в стране празднуют годовщину воссоединения Крымского полуострова с Россией . Несмотря на ущерб, который полуостров и его оборонная инфраструктура понесли за время пребывания в составе Украины , за последние пять лет Крым вернул себя статус непотопляемого авианосца Черного моря. «Газета.Ru» рассказывает о стратегическом значении полуострова для укрепления обороноспособности России.

Особое значение на Юго-Западном стратегическом направлении имеет Крымский полуостров, контроль над которым, без всякого преувеличения, определит ход и исход гипотетических боевых действий как на Черном море, так и в прилегающих к нему странах.

Полуостров глубоко вдается в Азово-Черноморский бассейн с севера. Его юго-западная оконечность находится на весьма незначительном расстоянии от проливов, через которые Черное море связано со Средиземным.

И в этом плане Крым представляет собой естественный и непотопляемый авианосец на Юго-Западном стратегическом направлении — исключительно удобное во всех отношениях место для базирования всех родов Воздушно-космических сил России.

В настоящее время в Крыму дислоцируется 27-я смешанная авиационная дивизия 4-й армии ВВС и ПВО ВКС. В ее состав входят расположенные на аэродромах Гвардейское, Бельбек и Джанкой 37-й смешанный авиационный полк (по 12 самолетов моделей Су-24М и Су-25СМ), 38-й истребительный авиационный полк (1 самолет Су-27, по 12 самолетов Су-27П и Су-27СМ, а также 2 самолета Су-27УП и 4 — Су-30М2) и 39-й вертолетный полк (вертолеты Ми-8, Ми-35М, Ка-52, Ми-26).

В то же время в Крыму еще немало заброшенных со времен 1990-х годов аэродромов, до которых за истекшее пятилетие руки у российских военных по недостатку времени и средств не дошли. К ним, к примеру, относятся аэродромы Багерово (ранее там была сооружена взлетно-посадочная полоса просто циклопических размеров), Веселое (где ранее дислоцировался 5-й гвардейский морской ракетоносный авиационный полк) и Октябрьское (943-й морской ракетоносный авиационный полк до середины 1990-х годов).

На Октябрьском в советские времена базировались самолеты типа Ту-22М3 (Ту-16) морской ракетоносной авиации Черноморского флота. Позабыт-позаброшен сегодня аэродром Донузлав, где ранее базировались летающие лодки Бе-12.

Многое из утраченного в исторически обозримый срок восстановить уже не удастся.

К примеру, в Багерово в украинские времена аэродром фактически разобрали, а железобетонные плиты взлетно-посадочной полосы продали.

Вполне возможно, что все же часть из этих аэродромов будет восстановлена и в недалеком будущем на них будут дислоцироваться полки, оснащенные либо модернизированными самолетами Дальней авиации Ту-22М3М, либо перспективным авиационным комплексом ДА.

Также нельзя исключать появления к Крыму самолетов МиГ-31БМ с авиационным ракетным комплексом Х-47М2 «Кинжал». Все возможности для увеличения боевого и численного состава группировки ВКС в Крыму имеются, никаких препятствий принципиального характера для этого нет. То есть вполне возможно, что воздушная мощь непотопляемого авианосца Крым в ближайшем будущем только возрастет.

За последние пять лет в Крыму практически заново воссоздали системы зенитного прикрытия и радиолокационной разведки.

Средства противовоздушной обороны в настоящее время на полуострове представляют 31-я дивизия ПВО в составе расположенного в Севастополе 12-го зенитного ракетного полка и расположенного в Феодосии 18-го зенитного ракетного полка. Каждый из них включает в себя включает по два зенитных ракетных дивизиона С-400 и по шесть зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1». Кроме того, в состав 31-й дивизии ПВО входит 3-й радиотехнический полк (Севастополь).

Крымский полуостров в целом и мыс Фиолент в частности представляют собой исключительно удобное место для развертывания средств системы предупреждения о ракетном нападении. К примеру, в советские времена на мысе Херсонес была построена радиолокационная станция СПРН (Система предупреждения о ракетном нападении) типа «Днепр». С 2004 по 2014 год этот отдельный радиотехнический узел практически не эксплуатировался, станция пришла в полный упадок, и ее восстановление на современном этапе нецелесообразно.

Однако в ближайшие годы на ее месте будет развернута перспективная РЛС СПРН «Воронеж-СМ», работающая в сантиметровом диапазоне волн. У радиолокатора сантиметрового диапазона существенно выше точность определения угловых координат и дальности. За счет высокой разрешающей способности более точно выстраивается траектория полета цели, вычисляется время и определяется район падения боевых блоков.

«Воронеж-СМ» — разработка многообещающая, если ее установить в Крыму, она существенно усилит возможности российской СПРН.

Сухопутные войска в Крыму представлены 22-й армейским корпусом в Симферополе. Он был образован еще в декабре 2016 года путем объединения сухопутных и береговых войск Черноморского флота, дислоцированных на полуострове. В составе 22-го АК 126-я отдельная бригада береговой обороны, 127-я отдельная разведывательная бригада, 8-й отдельный полк береговой обороны, 1096-й отдельный зенитный ракетный полк.

Но самое главное инфраструктурное достоинство полуострова — бухты Крыма. Они представляют собой удобные места для базирования кораблей практически всех классов. Вполне справедливо считается, что, к примеру, Севастопольская бухта — одна из трех лучших в мире якорных стоянок (среди двух других специалисты называют Сидней и Сингапур). Ничего подобного на кавказском побережье Черного моря нет, а строительство пунктов базирования для флота в этом районе требует исключительно больших капиталовложений.

После 2014 года начался процесс восстановления боевой мощи Черноморского флота. Однако по боевому и численному составу он пока уступает, к примеру, военно-морским силам Турции.

Турецкий флот превосходит российский Черноморский по количеству надводных кораблей и подводных лодок.

Однако у Черноморского флота есть оружие, которым турки сегодня не обладают. В настоящее время ЧФ имеет 11 боевых единиц, несущих в общей сложности свыше 50 высокоточных крылатых ракет «Калибр-НК/ПЛ» Это три фрегата проекта 11356 — «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», два малых ракетных корабля проекта 21631 — «Вышний Волочек» и Орехово-Зуево» и шесть подводных лодок проекта 636.3 — «Ростов-на-Дону», «Новороссийск», «Старый Оскол», «Краснодар», «Великий Новгород», «Колпино».

Их дальность стрельбы с неядерной боевой частью весом 450 кг достигает 1600 км (по другим данным — 2600 км), а квадратичное вероятное отклонение составляет всего несколько метров. Запущенные из российских кораблей и подлодок, находящихся в Черном море, «Калибры» могут поражать, например, цели в Германии и Франции, а при запуске из Средиземного моря — по всей Европе.

А это выводит значение оперативно-стратегического объединения, каковым является Черноморский флот, на совершенно иной уровень.

Кроме того, на подходе уже комплекс «Калибр-М» с вдвое большей досягаемостью по дальности. Максимальная дальность стрельбы новейшей высокоточной крылатой ракеты «Калибр-М» корабельного базирования составит более 4,5 тысячи километров.

К 2020 году на ЧФ РФ ожидается поступление пяти патрульных кораблей проекта 22160 (головной — « Василий Быков » — в строю) и нескольких малых ракетных кораблей проекта 22800 (шифр «Каракурт»). Все эти корабли также могут нести крылатые ракеты «Калибр».

Считается, что в 2020 году в составе Черноморского флота будет 24 боевых корабля и подводных лодок, несущих более 160 крылатых ракет «Калибр-НК/ПЛ».

Наконец, среди возможных мест базирования Черноморского флота следует отметить, что очень большое будущее у крымского Донузлава.

В обозримом будущем с подводом к озеру Донузлав железной дороги там может появиться крупная военно-морская база и, более того, гражданский порт. Все необходимые условия для этого есть.

За истекшие пять лет в Крыму в плане повышения обороноспособности сделано немало. Общая численность личного состава группировки российских войск на полуострове достигла, по некоторым оценкам, 25 тыс. человек. Но еще больше в Крыму предстоит сделать в ближайшем будущем, особенно в плане создания необходимых условий для стратегического развертывания группировок Вооруженных сил, отражения возможного вторжения вероятного противника и успешного проведения первых операций.

В этом плане, есть все основания полагать, необходимы еще большие вложения в совершенствование системы базирования авиации и флота, развитие системы баз и складов для хранения необходимых запасов материальных средств, создание сети ремонтных предприятий, в развитие системы транспортных коммуникаций и водоснабжения.

Черноморскому флоту предстоит еще немало работы по оборудованию пунктов постоянного и маневренного базирования, объектов судоремонта, аэродромов, позиционных районов береговых ракетно-артиллерийских частей, объектов навигационно-гидрографического обеспечения.

Считается, что сегодня боевые и оперативные возможности частей и соединений российских войск в Крыму с учетом современных технологий сопоставимы с соответствующими возможностями Вооруженных сил СССР, расквартированных в свое время на полуострове. Самодостаточная группировка Вооруженных сил России, развернутая в Крыму, убеждены российские эксперты, при необходимости способна дать отпор как объединенным вооруженным силам НАТО на Юго-Западном театре военных действий, так и в считанные дни рассеять формирования вооруженных сил Украины.

Крым должен стать поистине неприступным российским бастионом на Черном море — в этом сходятся почти все опрошенные «Газетой.Ru» специалисты в области оперативно-стратегического планирования.