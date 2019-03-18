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Бомбардировщик США совершил очередной полёт у границ РФ 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress, способный нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы, совершил очередной подлёт к морским границам РФ на Балтике. Об этом сообщили западные авиадиспетчерские службы.
Бомбардировщик вылетел с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, прошёл над территорией Нидерландов и Германии перед тем, как войти в международное воздушное пространство над Балтийским морем. Затем он направился к Калининградской области. В это же время в небе над Польшей и над Балтикой также выполнял задание стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V.
«Самолёт не приближался к границам Российской Федерации ближе 150 км и совершил разворот в обратном направлении сразу после взятия его на сопровождение дежурными средствами российских ПВО», — говорилось в сообщении военного ведомства.
Как писал News.ru, американский военный самолёт пересёк границу России над территорией Забайкальского края. Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 замечен в зоне действия приёмника Читы утром 14 марта.
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Комментарии
Армия , Министерство обороны , Boeing , Германия , Нидерланды , США , Великобритания
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