Путин увеличил число отсрочек от армии для студентов

Президент России Владимир Путин подписал поправки к закону о воинской обязанности, дающие право на дополнительную отсрочку от призыва тем, кто достиг совершеннолетия, учась в школе. Документ опубликован на портале правовой информации в понедельник, 18 марта.

Документ закрепляет за молодыми людьми возможность до службы в армии пройти обучение в среднем профессиональном учреждении или на подготовительном отделении перед поступлением в вуз.

При этом за ними остается прежнее право на отсрочку в связи с обучением по программе бакалавриата. К нему добавляется право отучиться по программе магистратуры.

Таким образом, после вступления закона в силу 18-летние школьники смогут воспользоваться четырьмя основаниями для отсрочки от призыва в армию. В первый раз — в школе, во второй — на подготовительном отделении, в третий — при обучении по программам бакалавриата и специалитета, четвертый раз — в магистратуре.