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Путин увеличил число отсрочек от армии для студентов 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал поправки к закону о воинской обязанности, дающие право на дополнительную отсрочку от призыва тем, кто достиг совершеннолетия, учась в школе. Документ опубликован на портале правовой информации в понедельник, 18 марта.
Документ закрепляет за молодыми людьми возможность до службы в армии пройти обучение в среднем профессиональном учреждении или на подготовительном отделении перед поступлением в вуз.
При этом за ними остается прежнее право на отсрочку в связи с обучением по программе бакалавриата. К нему добавляется право отучиться по программе магистратуры.
Таким образом, после вступления закона в силу 18-летние школьники смогут воспользоваться четырьмя основаниями для отсрочки от призыва в армию. В первый раз — в школе, во второй — на подготовительном отделении, в третий — при обучении по программам бакалавриата и специалитета, четвертый раз — в магистратуре.
Ранее, 6 марта, сообщалось, что в Минобороны не собираются отказываться от призыва россиян на срочную службу, несмотря на увеличение численности подразделений, укомплектованных контрактниками.
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Армия , Общество , Политика , Владимир Путин , Министерство обороны
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