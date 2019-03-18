Военные РФ и Беларуси проведут учения

Военные России Беларуси , входящие в Региональную группировку войск Союзного государства, проводят штабную тренировку. Она является одним из этапов подготовки к совместному оперативному учению двух дружественных армий "Щит Союза-2019".

Маневры запланированы на сентябрь. Чтобы там все шло как по нотам, генералы из Москвы Минска решили заранее потренировать штабных офицеров в управлении войсками.

Решение о создании Региональной группировки войск было принято в 1999 году. Ее полный состав и численность не разглашаются. Однако известно, что Россию там представляют части и соединения 20-й общевойсковой армии, расположенные в Курской, Белгородской, Смоленской и Брянской областях. Штаб армии находится в Воронеже. Кроме того, в Региональную группировку включены воинские формирования усиления, прежде всего десант.

В уставных документах сказано, что эта группировка предназначена для отражения возможной агрессии в отношении России и Беларуси и включает в себя органы управления и войска (силы) вооруженных сил двух стран, а также другие воинские формирования сторон, спланированные к применению по единому замыслу и плану.