Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военные РФ и Беларуси проведут учения 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Военные России и Беларуси, входящие в Региональную группировку войск Союзного государства, проводят штабную тренировку. Она является одним из этапов подготовки к совместному оперативному учению двух дружественных армий "Щит Союза-2019".
Маневры запланированы на сентябрь. Чтобы там все шло как по нотам, генералы из Москвы и Минска решили заранее потренировать штабных офицеров в управлении войсками.
Решение о создании Региональной группировки войск было принято в 1999 году. Ее полный состав и численность не разглашаются. Однако известно, что Россию там представляют части и соединения 20-й общевойсковой армии, расположенные в Курской, Белгородской, Смоленской и Брянской областях. Штаб армии находится в Воронеже. Кроме того, в Региональную группировку включены воинские формирования усиления, прежде всего десант.
В уставных документах сказано, что эта группировка предназначена для отражения возможной агрессии в отношении России и Беларуси и включает в себя органы управления и войска (силы) вооруженных сил двух стран, а также другие воинские формирования сторон, спланированные к применению по единому замыслу и плану.
Российская Газета: последние новости
С 6000 метров по "тачанке": Су-34 показали высокую точность в Сирии Как устаревшие индийские Т-55 превратили в тяжелые БТР Tarmour Лучшее оружие Калашникова: в США высоко оценили ПКМ
Комментарии
Армия , Минск , Москва
Читайте также
Видео
Украина спустила на Порошенко миллиарды рублей
Украина В мире
Киев пришел в ярость после приезда Путина в Крым
Политика В мире
Совпадение? Продюсер «Последнего героя» пояснил «проклятие»
Шоу-бизнес
«Может предать Украину»: Савченко атаковала Зеленского
В мире Статьи
В парламенте Грузии подрались депутаты
Кавказ В мире
Медведев поставил точку в крымском вопросе
Политика
История с группой Дятлова приняла неожиданный оборот
Общество
В Казани загорелся трамвай с пассажирами
Пожары Происшествия
Крым предложил США вернуть России Калифорнию
Общество В мире
Россия снова запугала Запад ракетами
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение