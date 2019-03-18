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В НАТО отреагировали на сообщения о размещении в Крыму Ту-22М3 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В НАТО прокомментировали сообщения о размещении в Крыму бомбардировщиков Ту-22М3, подтвердив свою позицию с "осуждением" военного усиления РФ на полуострове и указав на "российские мифы" о противоракетной обороне.
Ранее в понедельник глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что дальние бомбардировщики ТУ-22М3 размещены на авиабазе в Гвардейском в Крыму в ответ на размещение американской ПРО в Румынии.
"Мы осуждаем продолжающееся и широкомасштабное наращивание военной мощи России в Крыму и обеспокоены усилиями и заявленными планами России по дальнейшему наращиванию военной мощи в Черноморском регионе", — прокомментировал это заявление РИА Новости чиновник в альянсе, процитировав распространенное ранее в понедельник НАТО заявление по Крыму, но не став далее развивать тему.
"Что касается системы противоракетной обороны НАТО, то позиция альянса хорошо известна. Об этом говорится в нашем разделе "пять ключевых российских мифов развенчаны", — отметил собеседник.
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Армия , Оружие , Виктор Бондарев , Совет Федерации , НАТО , РИА Новости , Республика Крым
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