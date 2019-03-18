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РСЗО «Торнадо-Г» усилят 41-ю армию ЦВО в Сибири 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
По боевой эффективности данные реактивные системы залпового огня в 15 раз превосходят предшественника «Град», что позволяет существенно повысить боевые возможности артподразделений по нанесению поражения противнику.
Партия новых реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» поступит в 41-ю общевойсковую армию, дислоцированную в Сибири, в 2019 году. Новый комплекс имеет более высокие боевые характеристики и способен эффективнее решать возложенные на него задачи.
«Модернизированные системы, которые поступят на вооружение в 41 — ю общевойсковую армию, по боевой эффективности в 15 раз превосходят предшественника «Град», что позволяет существенно повысить боевые возможности артиллерийских подразделений по нанесению поражения противнику», — отметил командующий 41-й общевойсковой армией генерал-майор Яков Резанцев.
Реактивная система залпового огня 9К51М «Торнадо-Г» базируется на грузовом автомобиле повышенной проходимости Урал-4320, на котором установлена платформа с подвижным пакетом направляющих в количестве 40 штук. В кабине экипажа устанавливается обновленный пульт управления наводчика, аппаратура спутниковой навигации, а также ЭВМ для обработки поступающей информации и управления вооружением. Пакет направляющих для реактивных снарядов дополнительно оснащается автоматизированными приводами для дистанционного управления и аппаратурой дистанционного ввода данных в системы наведения ракет.
41-я общевойсковая армия дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.
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