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К бою готовы, но не все. Журналисты узнали о плачевном состоянии армии Германии 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: bundeswehr.de
Из более чем полусотни ударных вертолетов Eurocopter Tiger вооруженных сил Германии только 12 способны подняться в воздух. С транспортными машинами ситуация не лучше: "на ходу" всего 18 Eurocopter NH90 из 71, среди CH-53 могут летать вообще 16 вертолетов. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ, в чьи руки попал секретный доклад немецких вооруженных сил.
Впрочем, генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн уверен, что ситуаций все-таки немного лучше — 70% боевых машин к бою готовы. Это позволяет германской армии пусть и с трудом, но выполнять все поставленные задачи.
Ранее стало известно, что Бундесвер выделяет 380 миллионов евро на повышение привлекательности армии. Деньги пойдут, прежде всего, на повышение зарплат, улучшение жилищных условий, рекламу и агитацию.
Между тем по подсчетам Цорна, около 15% должностей в вооруженных силах Германии не заняты. В первую очередь, не хватает медиков, логистов и специалистов по информационным технологиям.
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Армия , В мире , Европа , Германия
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