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Лучшее оружие Калашникова: в США высоко оценили ПКМ 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Разработанное в середине ХХ века российским конструктором Михаилом Калашниковым оружие вызывает неподдельное уважение в США. Пулемет ПКМ, принятый на вооружение в 1961 году, превосходит многие более современные образцы стрелкового оружия, пишет The National Interest.
Обозреватель журнала по вопросам обороны и национальной безопасности Чарли Гао обращает внимание, что конструкция ПКМ отличается простотой и надежностью, а также высоким показателем кучности при стрельбе и низкой отдачей.
"ПКМ является одним из самых легких пулеметов в мире. Он весит 7.5 килограмма, тогда как пулемет FN MAGs — 11 килограммов. Он даже легче, чем последние FN Minimi 7.62 Mk3 и M60E6, которые весят 8,8 и 9,3 килограмма соответственно. Несмотря на легкость, ПКМ не менее эффективен, чем более тяжелые пулеметы", — пишет обозреватель.
Неслучайно многие западные страны вооружают различными версиями ПКМ свою пехоту. Финляндия исползьует ПКМ в качестве основного пулемета, а Польша создала свою версию пулемете под патрон НАТО.
"В то время как АК стал самым известным изобретением Михаила Калашникова, ПКМ, безусловно, является его лучшим творением", — подытожил Чарли Гао.
Напомним, что 7,62 мм пулемет ПК разработан Михаилом Калашниковым в конце 1950-х. На вооружение Советской армии принят в 1961 году. В войсках его прозвали "красавчиком". ПКМ обладал и обладает великолепными боевыми свойствами, прост и удобен в обращении. Прицельная дальность стрельбы — 1500 метров, максимальная дальность полета пули — 3800 метров. Вид боепитания — ленты, снаряженные патронами в количестве 100, 200, 250 штук.
Осенью прошлого года появились сообщения, что Пентагон намерен заказать американским оружейникам автоматы Калашникова, снайперские винтовки СВД, российские пулеметы среднего и крупного калибра.
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Армия , Оружие , Михаил Калашников , Пентагон , НАТО , The National Interest , США
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