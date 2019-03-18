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Подлодки «Тула» и «Гепард» пробудут в составе флота минимум до 2029 года 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Подводные лодки проектов 667 БДРМ "Тула" и 971 "Гепард" останутся в боевом составе Северного флота России минимум до 2029 года, заявил журналистам в понедельник командующий СФ адмирал Николай Евменов.
"В прошлом году после ремонта и модернизации в боевой состав подводных сил флота вернулись ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Тула" проекта 667 БДРМ и многоцелевая атомная подводная лодка "Гепард" проекта 971. Они уже неоднократно выполняли поставленные задачи в море и послужат Родине еще более 10 лет", — сказал он.
Подводные стратегические ракетоносцы проекта 667БДРМ (к этому классу относится и подлодка "Брянск") строились на северодвинском предприятии "Севмаш". Имеют водоизмещение около 12 тысяч тонн, длину 166 метров, ширину 12 метров. Способны погружаться на глубину до 400 метров и развивать подводную скорость до 24 узлов. На вооружении каждой субмарины проекта стоят 16 баллистических ракет Р-29РМ "Синева". Экипаж — 140 человек.
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Армия , Оружие , Николай Евменов , Совет Федерации , Севмаш
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