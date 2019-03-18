Командующий Северным флотом рассказал о зарплате подводников

Адмирал Николай Евменов сообщил, что зарплата подводников Северного флота в среднем начинается от 70 тыс. рублей, а сам флот через 15-20 лет будет полностью модернизирован.

«В наши дни профессия моряка-подводника — одна из наиболее высокооплачиваемых. Денежное довольствие рядового и младшего командного состава в экипажах подводных сил в среднем составляет не менее 70 тыс. рублей», — передает слова Евменова ТАСС.

По его словам, зарплата командира подводной лодки на Северном флоте более чем в два раза превышает денежное довольствие командира полка, проходящего службу в центральной полосе России

Также адмирал Николай Евменов рассказал и об успешном решении других социально-бытовых проблем: «Благодаря государственной социальной политике в отношении военнослужащих с проблемами, существовавшими 15-20 лет назад, мы практически не сталкиваемся».

Социальная защищенность подводников, жилищно-бытовые условия в гарнизонах способствуют увеличению количества многодетных семей. Военные обеспечиваются служебным и постоянным жильем, работает военная ипотека, оплачивается наем жилья.

«Очереди, конечно же, есть. Но ожидание квартиры надолго не затягивается», — уточнил он.

Как сообщил Евменов, за последние несколько лет на главной базе подводных сил Северного флота городе Гаджиево был построен целый жилой квартал, новый детский сад, спортивный комплекс, в планах строительство катка и бассейна.

«В других городках и поселках подводников дела обстоят приблизительно так же. Все условия для нормальной активной жизни и развития в гарнизонах присутствуют», — отметил он.

Также командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов рассказал и о модернизации флота: «По мере поступления новых кораблей и вывода из боевого состава отслуживших свой срок естественным путем пройдет унификация и останется два-три проекта атомных подводных лодок стратегического и многоцелевого назначения. Через 15-20 лет основу подводных сил Северного флота будут составлять модернизированные корабли проектов „Борей“ и „Ясень“.

Он отметил, что после „завершения испытаний в этом году Северный флот усилят первые представители этих проектов — ракетный крейсер стратегического назначения „Князь Владимир“ и многоцелевой крейсер „Казань“. Они будут использоваться для работы в высоких арктических широтах подо льдами Северного Ледовитого океана.

Главнокомандующий уточнил, что сегодня на Северном флоте эксплуатируются около десяти различных проектов атомных подводных лодок.

Ранее Николай Евменов рассказал о российских подлодках в Арктике.