Как устаревшие индийские Т-55 превратили в тяжелые БТР Tarmour

После вывода из войск нескольких сотен устаревших танков Т-55 предприимчивые индийские конструкторы предложили переделать их в тяжелые бронетранспортеры.

Модернизированная боевая машина получила название Tarmour. Внешне от "пятьдесят пятого" он отличается установленной рубкой больших размеров. Защищенность резко возросла, поскольку в конструкции использовали многослойную броню, успешно выдерживающую попадание различных противотанковых средств.

На верхнюю лобовую деталь корпуса также смонтировали дополнительные защитные контейнеры. Борт корпуса над ходовой частью прикрыли решетчатыми противокумулятивными экранами.

В качестве вооружения этот БТР получил 12,7-мм пулемет в дистанционно управляемом боевом модуле.

Имеется также специальная установка для запуска дымовых гранат, позволяющая в случае необходимости укрыться за аэрозольным облаком.

В результате всех нововведений бывший Т-55 стал весить как основной боевой танк — 45 тонн. Чтобы обеспечить приемлемые характеристики подвижности, старый 580-сильный двигатель В-55 заменили на американский 8V92TA мощностью в 850 л.с., позволяющий развивать скорость по шоссе до 50 км/ч. Запас хода — 400 км. Вместимость — 11 человек.

На базе этого бронетранспортера разработаны еще несколько машин различного предназначения.