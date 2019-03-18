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Корабли с «Калибрами» получит Черноморский флот 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Боевой состав Черноморского флота пополнят 13 новых кораблей и судов, часть которых будет оборудована ракетами «Калибр».
«В стадии государственных испытаний находятся патрульный корабль «Дмитрий Рогачев», скоростной транспортно-десантный катер нового проекта и морской буксир «Сергей Балк». Планируется поступление еще 13 новых кораблей и судов обеспечения, в том числе малых ракетных кораблей различных проектов, оснащенных крылатыми ракетами «Калибр», — передает слова командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова ТАСС.
Однако сроки прибытия новых кораблей не уточняются.
Дворников также напомнил, что модернизация Черноморского флота началась еще в 2014 году. С тех пор флот усилили новые образцы военной техники. Сейчас перевооружение продолжается.
Ранее заявлялось о планах Минобороны по оснащению Черноморского флота.
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Армия , Оружие , Александр Дворников , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС
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