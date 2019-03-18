В Грузии стартовали учения НАТО

В учениях принимают участие около 350 военных из 24 стран НАТО и государств-партнеров блока.

На учениях отрабатывается взаимодействие при реагировании на кризисные ситуации. Впервые учениями такого рода руководит Грузия.

В связи с учениями в Тбилиси также прибудет Военный комитет НАТО, чтобы обсудить в том числе вопросы интеграции в блок Грузии.

Это вторые подобные учения в Грузии. Три года назад в них принимали участие 14 стран.

Место в Североатлантическом альянсе Грузии было обещано еще в 2008 году. Страна пока не получила «План действий по членству».