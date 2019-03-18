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В Грузии стартовали учения НАТО 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит Грузию в ближайшие дни в рамках командно-штабных учений Североатлантического альянса, которые открылись в Тбилиси 18 марта и продлятся по 29 марта, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В учениях принимают участие около 350 военных из 24 стран НАТО и государств-партнеров блока.
На учениях отрабатывается взаимодействие при реагировании на кризисные ситуации. Впервые учениями такого рода руководит Грузия.
В связи с учениями в Тбилиси также прибудет Военный комитет НАТО, чтобы обсудить в том числе вопросы интеграции в блок Грузии.
Это вторые подобные учения в Грузии. Три года назад в них принимали участие 14 стран.
Место в Североатлантическом альянсе Грузии было обещано еще в 2008 году. Страна пока не получила «План действий по членству».
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Армия , Войска , Йенс Столтенберг , НАТО , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Тбилиси
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