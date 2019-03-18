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Одна из важнейших американских авиабаз оказалась под водой: кадры с места 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: 55.WG.Commander, Facebook
Одну из главных баз ВВС США затопило из-за резкого поднятия уровня воды в реке.
Одну из важнейших баз ВВС США Оффут около города Омаха, штат Небраска, затопило из-за резкого повышения уровня воды в реке Миссури.
Как сообщает портал The Drive, на базе находились самые ценные американские самолеты-разведчики.
На настоящий момент вода практически полностью затопила взлетно-посадочную полосу базы, сейчас самолеты оттуда эвакуируют в безопасное место. При этом отмечается, что, по предварительным данным, ряд лайнеров спасти не удалось.
На место из Луизианны уже доставили систему ограждений высотой около полутора метров и длиной более 225 метров, чтобы оградить здание базы от затопления.
Информацию о затоплении в своем Facebook уже подтвердил полковник Майкл Манион. Он отметил, что базе нанесен серьезный ущерб, и несколько зданий оказались под водой в результате чрезвычайного происшествия.
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