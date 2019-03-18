«Уралвагонзавод» срывает оборонзаказ из-за повышения НДС

Повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) осложнило «Уралвагонзаводу» исполнение контракта по поставкам военной техники для российской армии. Об этом в интервью РБК заявил гендиректор корпорации Александр Потапов . По его словам, ситуация может привести к убыткам предприятия.

«Необходимо максимально быстро определиться по вопросам, связанным с НДС текущего года, потому что в контрактах у нас стоит НДС 18%, а налоговая принимает НДС в этом году 20%», — пояснил Потапов.

По его словам, ситуация осложняет отгрузку техники для армии РФ.

Отвечая на вопрос, как УВЗ планирует решать вопрос со ставкой НДС, Потапов отметил, что корпорация станет выполнять те решения, которые будут приняты на законодательном уровне.

«Мы хотели бы не потерять при этом переходе», — уточнил глава предприятия.

Ранее «URA.RU» сообщало, что УВЗ может начать поставки дорожно-строительной техники и подвижных железнодорожных составов в Сирию. Арабских инвесторов заинтересовали уральские бронированные бульдозеры.

С 1 января ставка НДС в России выросла с 18 до 20%. Ставка применяется ко всем поставленным с нового года товарам, независимо от условий и даты заключения договоров.