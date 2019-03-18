Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд опроверг сообщения СМИ о планах Пентагона оставить в Сирии тысячу военнослужащих.
Ранее Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Соединенные Штаты в Сирии "планируют продолжить работу с курдскими силами, несмотря на угрозы Турции пересечь границу и напасть на курдов". По словам источников газеты, в связи с подобными планами около тысячи военнослужащих США могут остаться на сирийской территории.
"Утверждение, которое сегодня сделала крупная американская газета, о том, что американские военные разрабатывают планы, чтобы оставить почти 1000 американских военнослужащих в Сирии, фактически неверно. Никаких изменений в плане, объявленном в феврале, не произошло, и мы продолжаем выполнять поручение президента о выводе американских войск в места постоянной дислокации", — говорится в заявлении Данфорда, которое распространила пресс-служба Пентагона.
США и их союзники с 2014 года проводят операцию против ИГ* в Ираке и Сирии, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. Дональд Трамп в конце 2018 года объявил о предстоящем выводе войск США из Сирии. В феврале администрация уточнила, что хочет оставить около 200 "миротворцев" на северо-востоке Сирии и еще около 200 военных в Манбидже, а также привлечь в Сирию контингент союзников из стран ЕС численностью до 1,5 тысячи человек.
* Запрещённая в России террористическая организация