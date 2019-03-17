Арктические мускулы: В США рассказали об опасных российских подлодках

Американские аналитики на фоне обострившейся борьбы за Арктику пристально наблюдают, как Россия усиливает свой Северный флот. Их явно беспокоят новые субмарины, в арсенале которых есть такое мощное оружие как "Булава" и "Калибр-М".

Издание The National Interest заинтересовали "морские мускулы" России. Если точнее, как она их "накачивает" в арктическом регионе.

В своей статье Марк Эпископос отталкивается от заявления командующего Северным флотом РФ, адмирала Николая Евменова . По его словам, в 2019 году ожидается поставка субмарин "Князь Владимир" (проекта 955 "Борей") и "Казань" (проекта 885 "Ясень").

Автор отмечает, что по сравнению с предшественниками поколение подлодок 955A имеет ряд улучшений. Они затронули систему обнаружения цели, бортовую электронику, системы связи и проектировку жилых помещений.

Но самое главное — это ракетная система "Булава", которая, как отмечает эксперт, обновляет российскую ядерную триаду.

Мощность ее боеголовки 550 килотонн, а эффективная дальность до 10 000 километров. Подлодки, оснащенные "Булавой", могут стать фактором сдерживания баллистических ракет противника (запускаемых с атомных подлодок) на десятилетия вперед.

А на "тактическом фронте" важную роль сыграет субмарина "Казань". Автор считает, что ее внедрение "знаменует собой серьезный первый шаг в возрождении состава подводных лодок Северного флота".

Эта подлодка располагает более смертоносным комплексом вооружений по сравнению с предшественниками проектов "Акула" и "Антей". Она, считает журналист, может иметь в арсенале не только стандартный вариант крылатой ракеты "Калибр", но и более тяжелую и крупную ракету "Калибр-М".

Ее дальность — 4500 километров, то есть почти вдвое превышает этот показатель у обычного "Калибра".

"По мере того, как арктический регион становится все более милитаризованным в контексте глобальной конкуренции между Россией и НАТО, неудивительно, что Россия активно инвестирует в Северный флот. Но модернизация подводных лодок обходится дорого и требует много времени и вряд ли Кремль вряд ли выделит огромные ресурсы, необходимые для замены каждой подводной лодки советского периода в реестре Северного флота", — делает вывод эксперт.

В этой ситуации полагает Марк Эпископос, у Росси есть два пути развития. Первый — насыщение Северного флота модернизированными подлодками за счет сокращения общего числа субмарин. Второй — глубокая модернизация ныне существующих подлодок — именно так поступил Тихоокеанский флот с субмаринами класса Kilo ("Варшавянка").

Однако эксперт не исключает, что Россия выберет гибридный вариант развития.

То есть, массовое производство новых атомных стратегических подводных лодок при одновременном продлении срока службы существующих ударных подводных лодок до тех пор, пока это технически возможно.