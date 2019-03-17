Адмирал призвал Россию становиться хозяйкой океанов

Бывший командующий Черноморским флотом, адмирал заявил НСН, что поменять боевой расклад в Тихом и Атлантическом океанах России помогут новые фрегаты.

Россия готовится к производству модернизированных фрегатов проекта 22350М. На каждом из них можно будет установить 48 крылатых ракет «Калибр» и «Циркон». Сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

Эскизное проектирование фрегатов уже завершено. Северное проектно-конструкторское бюро (ПКБ) разрабатывает конструкторскую документацию на корабли.

Чтобы обеспечить установку максимального боекомплекта крыталых ракет «Калибр» до 48 единиц, водоизмещение модернизированных фрегатов «планируется увеличить до 7 тыс. тонн».

Бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов в беседе с НСН высоко оценил боевой потенциал создаваемых российских кораблей.

«Новые фрегаты — это фактически океанские эсминцы. С экономической точки зрения ВПК России встает с колен. Дистанция «Калибров» будет увеличена. Это — пятерка. Абсолютно с этим согласен, потому что глубина действия авиационно-ударного объединения достигает 1,5 тысячи км. А наши нынешние ракеты бьют только на 500 км и находятся в зоне эффективной обороны. Ее необходимо увеличивать. Для сравнения, на вооружении ВМФ США 11 атомных авианосцев, которые способны противостоять России», — рассказал адмирал.

Экс-командующий Черноморским флотом спрогнозировал внешнеполитические события при появлении у России новых фрегатов.

«Наши границы омывают три океана — два рядом, третий — Атлантический — «за углом». Тихий океан и Атлантика — зона господства США и НАТО, в воздухе, на море и под водой. России пора уже выходить в океан и в определенной степени становиться хозяевами. При том уровне морской угрозы со стороны США, которая существует для европейского континента, решение о создании новых российских фрегатов –очень своевременное и правильное. Давно пора. Россия не должна дать возможность сосредоточить все силы на подступах к российским границам. Надо их сбить еще на подходе», — считает Владимир Комоедов.

Ранее военные эксперты в интервью НСН объяснили, как российская установка «Филин», которой оборудован отечественный фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», дезориентирует противника и его оружие.