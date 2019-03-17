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Российскую разведку научат прыгать с парашютом 

News.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: News.ru
Войсковые разведчики мотострелкового соединения Западного военного округа (ЗВО) освоят курс воздушно-десантной подготовки. Обучение пройдёт на базе соединений спецназначения в Псковской области.
Личный состав прослушает курс лекций и выполнит прыжки с парашютом из самолётов и вертолётов с высот от 800 до 2000 метров, пишет официальный сайт Минобороны РФ.
Разведчики также освоят тактику диверсионных действий, проведут практические стрельбы в дневное и ночное время суток.
Ранее News.ru сообщал, что тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А, стоящие на вооружении Западного военного округа, поразили железобетонные строения условного противника. Во время боевых стрельб использовались термобарические реактивные снаряды.
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