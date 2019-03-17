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Источник заявил о разработке в России новых фрегатов 

RT на русском + ещё 6 6 часов назад
Фото: Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» © Министерство обороны РФ
Северное проектно-конструкторское бюро (ПКБ) начало разработку конструкторской документации на модернизированные фрегаты проекта 22350М. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Северное ПКБ завершило эскизное проектирование фрегатов проекта 22350М и сейчас в соответствии с тактико-техническим заданием заказчика ведет разработку рабочей конструкторской документации на эти корабли», — сказал источник.
По его словам, водоизмещение модернизированных фрегатов предполагается увеличить до 7 тыс. тонн. При этом максимальный боекомплект крылатых ракет «Калибр» на борту кораблей планируется увеличить до 48 единиц.
Ранее новый российский фрегат «Адмирал Горшков», оснащённый ракетами «Калибр», вышел в Атлантический океан.
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