Источник заявил о разработке в России новых фрегатов

Северное проектно-конструкторское бюро (ПКБ) начало разработку конструкторской документации на модернизированные фрегаты проекта 22350М. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Северное ПКБ завершило эскизное проектирование фрегатов проекта 22350М и сейчас в соответствии с тактико-техническим заданием заказчика ведет разработку рабочей конструкторской документации на эти корабли», — сказал источник.

По его словам, водоизмещение модернизированных фрегатов предполагается увеличить до 7 тыс. тонн. При этом максимальный боекомплект крылатых ракет «Калибр» на борту кораблей планируется увеличить до 48 единиц.

Ранее новый российский фрегат «Адмирал Горшков», оснащённый ракетами «Калибр», вышел в Атлантический океан.