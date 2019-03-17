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Американский военный самолет провел разведку над Чукоткой 

Р-Спорт + ещё 2 1 час назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Airwolfhound / OC-135B Open Skies - RAF Mildenhall Feb 2010
Американский военный самолет провел наблюдательный полет над территорией России в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter.
Наблюдательный самолет ВВС США Boeing OC-135B Open Skies с бортовым номером 61-2670 зафиксировали в зоне действия приемников городов Анадырь и Певек в Чукотском автономном округе на высоте 11,2 километра.
Самолет Boeing ОС-135B не предназначен для применения оружия. Воздушное судно прошло международное освидетельствование с участием Москвы, что исключает использование техники, не предусмотренной договором. Ранее похожие полеты над территорией России этот самолет совершал 11, 13 и 14 марта.
Договор по открытому небу был подписан членами ОБСЕ в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Согласно документу, государства могут проводить разведывательные полеты над территорией других стран-участниц и собирать информацию об их войсках. Договор действует с 2002 года, в него входят большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.
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Армия , Войска , Оружие , США , Boeing , ОБСЕ , НАТО , Анадырь , Чукотский Автономный Округ
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