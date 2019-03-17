Американский военный самолет провел разведку над Чукоткой

Американский военный самолет провел наблюдательный полет над территорией России в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter.

Самолет Boeing ОС-135B не предназначен для применения оружия. Воздушное судно прошло международное освидетельствование с участием Москвы, что исключает использование техники, не предусмотренной договором. Ранее похожие полеты над территорией России этот самолет совершал 11, 13 и 14 марта.