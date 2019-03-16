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Штаты перебросили пятый бомбардировщик в Англию 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Бомбардировщик B-52H Stratofortress перебросили США на авиабазу Фэрфорд в Англии. Это пятый по счету стратегический бомбардировщик. Он способен носить ядерные крылатые ракеты.
На Фэрфорде уже четыре бомбардировщика, всего ожидается восемь. Такой массированной переброски не было с 2003 года, когда на авиабазу стягивали силы для военной операции в Ираке.
Перед прибытием на базу самолет совершил подлет к Калининградской области. По сообщению Минобороны РФ, ближе 150 километров он не приближался.
15 марта в Калининградской области на боевое дежурство был поставлен ПВО С-400, передает "Интерфакс".
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Армия , Оружие , Министерство обороны , Интерфакс , США , Великобритания
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