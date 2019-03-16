Штаты перебросили пятый бомбардировщик в Англию

Бомбардировщик B-52H Stratofortress перебросили США на авиабазу Фэрфорд в Англии . Это пятый по счету стратегический бомбардировщик. Он способен носить ядерные крылатые ракеты.

На Фэрфорде уже четыре бомбардировщика, всего ожидается восемь. Такой массированной переброски не было с 2003 года, когда на авиабазу стягивали силы для военной операции в Ираке.

Перед прибытием на базу самолет совершил подлет к Калининградской области. По сообщению Минобороны РФ , ближе 150 километров он не приближался.