Приближение к России стратегического бомбардировщика в районе Балтийского моря — это «прощупывание» оборонного потенциала и возможностей России со стороны США. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
По его словам, такими подлётами к российским рубежам, Америка решает не только разведывательные задачи, но и пытается проверить на прочность границу РФ.
«Они просто прощупывают, где у нас брешь в обороне, где её нет. Поэтому они нас прощупывают — мы показываем, что у нас в этом плане всё хорошо. Это вот такая вот игра, такие мини военные учения периодически проводят», — цитирует Шерина РИА Новости.
Ранее News.ru сообщал, что стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress Военно-воздушных сил США пролетел неподалёку от границ России в районе Балтийского моря. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar. Между тем в Минобороны отметили, что самолёт не приближался к российским границам ближе, чем на 150 км.