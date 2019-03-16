США «прощупывают» оборону России с воздуха

Приближение к России стратегического бомбардировщика в районе Балтийского моря — это «прощупывание» оборонного потенциала и возможностей России со стороны США . Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин

По его словам, такими подлётами к российским рубежам, Америка решает не только разведывательные задачи, но и пытается проверить на прочность границу РФ.

«Они просто прощупывают, где у нас брешь в обороне, где её нет. Поэтому они нас прощупывают — мы показываем, что у нас в этом плане всё хорошо. Это вот такая вот игра, такие мини военные учения периодически проводят», — цитирует Шерина РИА Новости.