Пушки вместо масла: Пентагон завалят деньгами

Несмотря на то, что проект бюджета США на 2020 год рассчитан на большую сумму, чем в нынешнем году, он предполагает серьезные расходы на правительственные и социальные расходы. В то же время в проект заложено значительное увеличение расходов на оборону. Задача — сделать ВС США более мобильными, инновационными и «смертоносными». «Газета.Ru» подробно рассказывает, какими тратами американский президент собирается добиться этой цели.

Проект бюджета США на 2020 финансовый год, который Дональд Трамп собирается предложить конгрессу, предполагает расходы в $4,7 трлн. Этот бюджет больше, чем в 2019 году, но в то же время он подразумевает серьезное сокращение расходов на правительственные необоронные организации.

Трамп надеется сократить расходы на дипломатов, городской транспорт, энергетику и сельское хозяйство. Сильнее всего может пострадать Агентство по защите окружающей среды, финансирование которого планируют сократить на 31% по сравнению с бюджетом 2019 года.

Проект бюджета встретил особо сильную критику со стороны левых политических сил страны, в том числе кандидата в президенты от Демпартии социалиста Берни Сандерса . Он отмечает, что бюджет предполагает сокращение расходов на госпрограммы медпомощи нуждающимся (на $1,5 трлн), нацпрограммы медстрахования для лиц от 65 лет (на $845 млрд) и на социальное обеспечение (на $25 млрд).

Всего бюджет урезает финансирование социальных программ на сумму более $1 трлн.

«B этом бюджете будет больше сокращений, чем предлагал любой президент в истории CШA», — приводит CNN слова своего источника.

Однако Трамп, судя по всему, не считает эти сокращения проблемой. Документ был опубликован на сайте под названием «Для лучшей Америки». Впрочем, улучшения в бюджете в первую очередь почувствует Пентагон , а не вся Америка.

В проекте военного бюджета США на 2020 финансовый год утверждается, что этот документ обеспечивает министерство обороны всеми необходимыми ресурсами для непосредственной обороны Соединенных Штатов, позволяет остаться США выдающейся военной мощью в мире, гарантирует сохранение равновесия сил в ключевых регионах мира в пользу Америки, обеспечивает прогресс и международный порядок, который в наибольшей степени способствует американской безопасности и процветанию.

Подобный бюджет, полагают в США, увеличивает боеготовность и боеспособность вооруженных сил страны и позволяет ей успешно противостоять всем существующим угрозам.

Афганистане. Он уточняет приоритеты в стратегическом соревновании с Китаем Россией , повышает возможности для противостояния враждебным режимам КНДР Ирана , ликвидации террористических угрозы и стабилизации обстановки в Ираке

Минобороны США намерено наращивать инвестиции, поскольку это восстановит «смертоносную мощь» американской армии и флота, усилит сеть союзников и партнеров, и катализирует реформы.

Бюджет предоставляет сухопутным войскам, военно-морским силам, военно-воздушным силам и Корпусу морской пехоты возможности обеспечить господство в воздухе, на земле, и на море, усиливает достижения в ключевых технологиях, включая высокоточное оружие большой дальности, гиперзвуковые ракеты и системы противоракетной обороны.

В сфере космоса бюджет поддерживает создание нового вида вооруженных сил США — Космических войск Соединенных Штатов, и нового командования — Космического командования США, в то время как Космическое агентство по вопросам развития, основанное в 2019 году, будет способствовать необходимым инновациям.

Кибербезопасности бюджет продолжает объединять необходимые усилия и внедрять в жизнь американскую киберстратегию, в то же время планируя использовать искусственный интеллект в минобороны США всюду, где это возможно.

В 2020 году в составе вооруженных сил США предполагается иметь 2 млн 140 тыс. 300 военнослужащих, находящихся на действительной военной службе и в резерве, закупить 12 боевых кораблей и два больших экспериментальных беспилотных надводных судна, получить от промышленности 110 самолетов-истребителей и модернизировать две бронетанковых бригады.

Для минобороны США запрашивается $718 млрд, что на $33 млрд (или на 5%) больше, чем в 2019 финансовом году.

Технические достижения радикально меняют характер современной войны. Воздушная сфера и морские пространства в настоящее время все больше оспариваются гипотетическими противниками. Поэтому ключевой целью Вашингтона считается создание более смертоносных армии и флота. Однако это далеко не единственные сферы, инвестиции в которые планирует нарастить Пентагон.

Космические войска — $14,1 млрд

В США предполагают существенно увеличить инвестиции в космос и кибербезопасность. Это объясняется тем, что будущие войны будут вестись не только в воздухе, на земле, и в море, но также и в космосе и киберпространстве, тем самым увеличивая сложность современной вооруженной борьбы.

На космос проектом бюджета 2020 года предполагается израсходовать $14,1 млрд Эти средства будут направлены на создание новой штаб-квартиры недавно созданных Космических войск ВС США ($72,4 млн); снижение рисков, связанных с постановкой организованных радиопомех всем видам спутниковой связи США ($1,1 млрд); систему глобального позиционирования GPS и систему оперативного контроля ($1,8 млрд); совершенствование элементов системы предупреждения о ракетном нападении, развернутых в космосе ($1,6 млрд); и на инвестиции в сфере запуска космических аппаратов, в частности — 4 ракет-носителей ($1,7 млрд).

Кибербезопасность — $9,6 млрд

Еще одна нестандартная статья расходов в проекте нового военного бюджета США — финансирование деятельности Пенатагона в киберпространстве. Белый дом просит конгресс выделить на это $9,6 млрд

Это на $1,6 млрд больше, чем в предыдущем финансовом году.

Согласно бюджетной заявке Белого дома, опубликованной 11 марта, средства будут выделены для финансирования трех основных кибермиссий минобороны США: в целях охраны рабочих сетей, систем и информации МО США; поддержки выполнения задач военачальниками ВС США; и абстрактной «защиты нации».

Как сказано в проекте бюджета, запрос Белого дома «обеспечивает ресурсы, необходимые, чтобы увеличить возможности военных киберсил США (включая недавно созданное киберкомандование США), инвестировать средства в трудовые киберресурсы и продолжить поддерживать самые высокие стандарты кибербезопасности в минобороны США».

Воздушное пространство — $57,7 млрд

По сравнению с бюджетами 2018-го и 2019-го финансовых годов увеличиваются расходы на ремонт и техническое обслуживание вооружения и военной техники военно-воздушных сил США, инвестируются дополнительные средства в повышение возможностей наблюдения и разведки, в поддержание в боеготовом состоянии новейших реактивных истребителей.

Белый дом надеется выделить Пентагону $13,9 млрд на закупку 110 самолетов четвертого и пятого поколения; $2,3 млрд — на закупку 12 самолетов-заправщиков KC-46.

Отдельной статьей расходов можно выделить закупку ракет класса «земля-воздух».

На закупку 389 ракет AMRAAM планируется потратить $651 млн «Ракета AIM-120 AMRAAM — всепогодная управляемая ракета класса „воздух-воздух“ средней дальности», — пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко . Как сказал собеседник издания, ракеты данного класса предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели (Beyond Visual Range, BVR).

В ВВС США она получила прозвище Slammer. По-русски — «хлопушка».

Еще $582 млн Пентагон рассчитывает потратить на 430 ракет увеличенной дальности JASSM-ER.

«Что касается ракет AGM-158 JASSM-ER — то это высокоточная крылатая ракета класса «воздух-поверхность, предназначенная для поражения важных, высокозащищенных стационарных и перемещаемых целей (квазистационарных), в любых метеоусловиях и в любое время суток, с дистанций вне зоны действия средств ПВО противника», — рассказал эксперт.

Море — $34,7 млрд

В сравнении с бюджетами 2018 и 2019 финансовых годов привлекается дополнительный персонал кораблестроительных верфей, инвестируются средства в ремонт и обслуживание кораблей, финансируются критические программы в сфере кораблестроения, чтобы тем самым приступить к существенному увеличению боевого и численного состава ВМС США.

Планируется увеличить и разносторонне развивать ударные возможности флота, включая вооруженные наступательным оружием беспилотные надводные и подводные суда, а также радикальным образом модернизированные ракеты дальнего действия.

Самая большая статья расходов для ВМС США на 2020 год — закупка двух больших беспилотных надводных кораблей (USVs) за $447 млн Еще $209 млн планируется потратить на приобретение 48 противокорабельных ракет большой дальности (LRASM).

«LRASM — это противокорабельная ракета большой дальности, разрабатываемая по заказу ВМС США. Рассматривается как перспективное противокорабельное вооружение кораблей и палубных самолетов ВМФ США. Дальность стрельбы — 930 км», — рассказал Константин Макиенко.

Также Пентагон планирует продолжить движение к росту корабельного состава ВМС США: от 296 единиц в 2019 финансовом году до 301 в 2020 финансовом году и до 314 в 2024 финансовом году. В проекте бюджета отмечается необходимость фокусировки усилий на сооружении перспективных кораблей, способные обеспечить господство ВМС США на морях и океанах. На эти цели в бюджете заложена сумма в $23,8 млрд

Помимо этого, в документе заложены траты на закупку 3 подводных лодок класса «Вирджиния» ($10,2 млрд), 3 эсминцев серии DDG-51 Flight III ($5,8 млрд) и одного перспективного фрегата класса FFG (X) ($1,3 млрд).

«Концепт перспективного фрегата класса FFG (X) был представлен еще прошлым летом. Всего планируется построить двадцать фрегатов класса FFG (X)», — рассказал Константин Макиенко.

Суша — $14,6 млрд

В сравнении с бюджетами 2018 и 2019 финансовых годов расширяются боевые возможности Сухопутных войск, ускоряется готовность новых бригад поддержки сил безопасности (Army Security Force Assistance Brigades), увеличиваются боевые возможности СВ, уделяется внимание формированию боевых групп по ведению ближнего боя и увеличивается смертоносность основных боевых танков.

Заявка включает $7,2 млрд на закупку 6 402 боевых и тактических транспортных средств.

Также — закупку за $1,6 млрд 4 090 легких тактических машин, чтобы обеспечить «непревзойденную мобильность, защищенность и огневую мощь» Сухопутных войск для обеспечения превосходства на поле боя.

Еще $395 млн предлагается выделить на закупку 56 боевых колесных плавающих машин ACV. Помимо этого, планируются инвестиции в несколько систем ближнего боя — многоцелевую бронебойную систему, бинокулярные устройства ночного видения, оптические и тепловые системы для подразделений.

Сфера многодоменных сражений

На наступательные ракетные удары и противоракетную оборону проектом бюджета 2020 финансового года запрашивается $13,6 млрд

Особо подчеркивается, что Обзор по противоракетной обороне 2019 года является руководящим документов в области увеличения боевых возможностей американской ПРО и предотвращения ракетных ударов враждебных государств, обладающих соответствующими технологиями.

В сравнении с бюджетами 2018 и 2019 годов предполагается финансирование развертывания 20 шахтных пусковых установок в Форте Грили на Аляске, а также достижение полной оперативной готовности группировок ВС США в Европе и корабельных группировок ПРО на основе эсминцев ВМС США с потенциалом противоракетной обороны.

Бюджетная заявка 2020 финансового года предполагает потратить $1,7 млрд на инвестиции в увеличение боевых возможностей систем ПРО наземного базирования.

Еще $753,8 млн должны быть выделены на расширение возможностей системы ПРО THAAD. Их число увеличится на 37 единиц. Более, чем в два раза больше — $1,7 млрд — выделяется на системы ПРО «Иджис» для противоракетной обороны на ТВД (всего 37 ракет, из которых развернут 36).

На увеличение боевых возможностей системы предупреждения о ракетном нападении с размещением ряда ее элементов в космосе, модернизацию наземных пунктов управления для более эффективного противодействовать гиперзвуковым угрозам выделяется $174 млн Развитие перспективных технологий в сфере увеличения боевых возможностей систем противоракетной обороны, включая направленную энергию и кинетические перехватчики воздушного базирования, как ожидается, обойтется правительству США в $331 млн Наконец, $844 млн планируется потратить на увеличение числа вариантов и возможностей по уничтожению ракет наземного базирования вероятного противника еще до их пуска.

Перевооружение стратегических ядерных сил — $14 млрд

Обзор ядерной политики 2018 года подтвердил насущную потребность в модернизации ядерной триады США — межконтинентальных баллистических ракет, атомных ракетных подводных лодок, стратегических бомбардировщиков.

Вашингтон ставит перед собой задачу поддерживать на должном уровне стратегические ядерные силы США как необходимое средство устрашения в течение многих десятилетий.

Бюджеты 2018 и 2019 финансового года инвестировали необходимые средства в создание атомных ракетных подводных лодок класса «Колумбия», крылатых ракет большой дальности с ядерными боевыми частями, МБР наземного базирования и модернизацию стратегического бомбардировщика B-52.

Бюджетная заявка 2020 финансового года предполагает выделение $570 млн на межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования; $3 млрд на перспективный стратегический бомбардировщик B-21; $712 млн на крылатую ракету большой дальности с ядерной боевой частью; $2,2 млрд на атомные ракетные подводные лодки класса «Колумбия» и $2,5 млрд на средства управления, контроля и связи в системе стратегических ядерных сил.

Силы специальных операций — $3,4 млрд

Начиная с бюджетов 2018 и 2019 финансовых годов, США начали серьезно увеличивать боевые возможности Сил специальных операций (ССО).

По мнению американских аналитиков, конкуренция со стороны противников США только возрастает, и это требует увеличивать финансирование для научных исследований, модернизации и расширенных возможностей ССО в боестолкновениях самого высокого уровня, проведение контртеррористических операций, координации противодействия распространению оружия массового поражения и поддержки действий иррегулярных формирований как одной из основных компетенций ССО.

Бюджет 2020 финансового года поддерживает рост боевых возможностей ССО, увеличивает их боеготовность, боеспособность и смертоносность посредством модернизации и инвестиций в перспективные технологии.

Это включает финансирование исследований в сфере направленной энергии — ($27,2 млн), закупку так называемых ганшипов — специальных самолетов типа AC/MC-130J ($342,8 млн), закупку 22 конвертопланов CV-22 ($45,3 млн), приобретение дополнительных специальных подводных и надводных средств передвижения для боевых групп ССО ($105,7 млн).

«Lockheed Martin AC-130J Ghostrider — это самолет огневой поддержки», — рассказал Константин Макиенко. Собеседник издания обратил внимание, что AC-130J оснащен 30-мм автоматической пушкой GAU-23/A Mk 44 Bushmaster, малогабаритными управляемыми ракетами Raytheon AGM-176 Griffin класса «воздух-земля», самоприцеливающимися боеприпасами GBU-44/B «Вайпер Страйк», управляемым вооружением Boeing Small Diameter Bomb и авиабомбами малого калибра.

Кроме этого, в арсенал АС-130J войдут УР класса «воздух-земля» Lockheed Martin Hellfire, а с третьей машины AC-130J будут комплектоваться 105-мм пушкой. Командование специальных операций США собирается поставить лазерное оружие на самолет AC-130J Ghostrider уже к концу этого десятилетия.

Инновации в ключевые сферы ведения боевых действий

Еще в бюджетах двух последних лет начал резко усиливаться акцент на перспективных разработках, чтобы вернуть США конкурентные преимущества, включая создание «Командование будущего» армии США (Army Futures Command, AFC), ускорение разработок гиперзвукового оружия, раскрытия потенциала искусственного интеллекта.

Бюджет 2020 финансового года предполагает инвестиции в технологии, сосредоточенные на вооруженной борьбе самого высокого уровня. В первую очередь, имеются в виду беспилотные (автономные) средства, бесплотные корабли и подводные суда, автономные логистические платформы. На это предполагается выделение $3,7 млрд

Особое внимание уделяется функционированию Объединенного центра искусственного интеллекта (Joint Artificial Intelligence Center, JAIC) и Продвинутому распознаванию образов (проект «Знаток»). Этим структурам планируется выделить $927 млн Прорывы в сфере аэродинамики гиперзвуковых скоростей позволяют выйти на создание прототипа летательного аппарата для ВВС, быстрого удара с морских платформ запуска и продолжить создание наземного комплекса гиперзвукового оружия. На эти цели будет выделено $2,6 млрд

Продолжится развитие наступательных и оборонительных возможностей в сфере направленной энергии. Это позволит испытать и закупить несколько типов лазеров и продолжить научные исследования в целях увеличения мощности подобного оружия. На эти разработки пойдет $235 млн В то время как в любых инвестициях в смелые инновационные проекты всегда есть возможности неудачи и неопределенности, эти избранные направления работы, по мнению американских экспертов, необходимы, чтобы увеличить конкурентные преимущества США.

«Вооруженные силы США в ходе ведения кампании с применением только обычных средств поражения и сегодня за неделю могут разгромить армию практически любого государства. И мы ясно видим, что политическим руководство Америки поставлена задача еще более усилить преимущества американской армии и флота в сравнении с вооруженными силами других государств», — подвел итог экс заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По словам военачальника, из анализа проекта военного бюджета США на 2020 год для Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса РФ следует только одно — активизировать все возможные разработки прорывного характера, чтобы не допустить безусловного доминирования в мире американской армии и флота.