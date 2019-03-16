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На УВЗ готовы разработать беспилотный танк 

Ura.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Ura.Ru
Разработанный корпорацией «Уралвагонзавод» легендарный российский танк Т-90МС может стать полностью роботизированным. Об этом РБК рассказал гендиректор УВЗ Александр Потапов.
«Переход к безлюдному варианту напрашивается сам собой», — заявил Потапов.
Он объяснил, что последние версии танка Т-90, которые готовились специально на экспорт, буквально «напичканы» электроникой.
«Одним из следующих шагов может стать роботизация боевой машины», — отметил глава УВЗ.
Потапов также добавил, что конструкция танка позволяет быстро менять комплектацию.
«Все определяется заказчиком. Он видит, как будет ту или иную технику использовать на театре военных действий», — добавил Потапов. Глава УВЗ также отметил, что Т-90 готов к полной роботизации уже сейчас.
Ранее «URA.RU» публиковало видео с испытаний Т-90МС. На кадрах можно увидеть, как танк на ходу метко стреляет по целям, пока механик-водитель управляет многотонной боевой машиной с помощью кнопок на экранах и планшетах.
Танк Т-90МС оснащен самой современной системой модульной динамической защиты третьего поколения. Боевая машина имеет максимальную степень защиты от противотанковых средств. При этом вес танка с полным боезапасом составляет всего 48 тонн, что выгодно отличает российскую разработку от моделей конкурентов.
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Комментарии
Армия , Оружие , Александр Потапов , Уралвагонзавод , РБК
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