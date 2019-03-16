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На дне Кораллового моря найден авианосец времен Второй мировой войны 

Популярная механика + ещё 2 5 часов назад
Фото: Paul Allen
Исследователи нашли обломки известного американского авианосца времен Второй мировой войны — USS Wasp. Он затонул в 1942 году.
Авианосец USS Wasp затонул в сентябре 1942 года. Корабль атаковала японская подлодка I-19, и в него попали две торпеды: спасти авианосец уже было нельзя, и он был затоплен эсминцем «Лэнсдаун»; тогда в результате атаки погибли 176 и были ранены 366 членов экипажа, включавшего в общей сложности 2 248 человек.
Теперь же известный корабль нашли — спустя почти 80 лет: его обломки обнаружила команда специалистов на исследовательском судне Пола Аллена, сооснователя Microsoft. Ранее данная команда уже обнаруживала знаменитые исторические судна, например авианосец USS Hornet.
Как сообщается, USS Wasp был найден на глубине около 4 200 метров в Коралловом море 13 января 2019 года.
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Армия , Наука и техника , Пол Аллен , Microsoft
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