На дне Кораллового моря найден авианосец времен Второй мировой войны

Исследователи нашли обломки известного американского авианосца времен Второй мировой войны — USS Wasp. Он затонул в 1942 году.

Авианосец USS Wasp затонул в сентябре 1942 года. Корабль атаковала японская подлодка I-19, и в него попали две торпеды: спасти авианосец уже было нельзя, и он был затоплен эсминцем «Лэнсдаун»; тогда в результате атаки погибли 176 и были ранены 366 членов экипажа, включавшего в общей сложности 2 248 человек.

Теперь же известный корабль нашли — спустя почти 80 лет: его обломки обнаружила команда специалистов на исследовательском судне Пола Аллена , сооснователя Microsoft . Ранее данная команда уже обнаруживала знаменитые исторические судна, например авианосец USS Hornet.

Как сообщается, USS Wasp был найден на глубине около 4 200 метров в Коралловом море 13 января 2019 года.