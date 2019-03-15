Депутат назвал слабые места группировки НАТО у границ России

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов в интервью газете «Красная звезда» рассказал о переброске войск НАТО к российской границе. По его словам, альянс восстанавливает существовавшую в годы холодной войны систему трансатлантических перебросок войск усиления из США Канады , а в Латвии формируется штаб многонациональной дивизии «Север».

По мнению Александра Шерина, несмотря на то что в НАТО регулярно занимаются приведением войск стран Восточной Европы к единым стандартам, нельзя сказать, что в многонациональной группировке хорошо отлажено управление.

«Разные уровни подготовки офицерских кадров, подходы к военной науке, наконец, английский язык, особенно на уровне рядового, сержантского состава многонациональной группировки, понимают не все, — отметил депутат. — Конечно, это затрудняет управление».

Командование войсками должно происходить на одном языке, убеждён законодатель. Когда речь идёт о взаимодействии войск, об оперативном и грамотном управлении, когда команду вышестоящего штаба понимают с первого раза, не переспрашивают — это играет решающее значение при ведении боевых действий. Это очень серьёзный плюс для Российской армии, считает Александр Шерин.