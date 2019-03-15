Численность воинского контингента альянса быстрого реагирования за два года выросла с 25 тысяч до 40 тысяч человек. России есть чем ответить, но главное наше преимущество — в оперативном управлении войсками, заявил «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР).
Ранее заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов в интервью газете «Красная звезда» рассказал о переброске войск НАТО к российской границе. По его словам, альянс восстанавливает существовавшую в годы холодной войны систему трансатлантических перебросок войск усиления из США и Канады, а в Латвии формируется штаб многонациональной дивизии «Север».
По мнению Александра Шерина, несмотря на то что в НАТО регулярно занимаются приведением войск стран Восточной Европы к единым стандартам, нельзя сказать, что в многонациональной группировке хорошо отлажено управление.
«Разные уровни подготовки офицерских кадров, подходы к военной науке, наконец, английский язык, особенно на уровне рядового, сержантского состава многонациональной группировки, понимают не все, — отметил депутат. — Конечно, это затрудняет управление».
Командование войсками должно происходить на одном языке, убеждён законодатель. Когда речь идёт о взаимодействии войск, об оперативном и грамотном управлении, когда команду вышестоящего штаба понимают с первого раза, не переспрашивают — это играет решающее значение при ведении боевых действий. Это очень серьёзный плюс для Российской армии, считает Александр Шерин.
«У нас есть чем ответить на возможную агрессию альянса и чем воспользоваться, — отметил он. — Всё зависит от того, насколько своевременно и эффективно мы будем применять наши возможности. Наша сила заключается ещё и в том, что офицеры стран ОДКБ в большинстве своём прошли советскую военную школу, и почти все они знают русский язык».