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Российские военные проинспектируют латвийскую базу 

RT на русском + ещё 1 39 минут назад
Фото: Reuters
Трое представителей Вооружённых сил России с 18 по 20 марта посетят военную базу в латвийском Адажи и проведут контроль вооружения республики.
«Цель визита инспекции — посетить механизированную пехоту бригады сухопутных сил Национальных вооружённых сил в Адажи, чтобы проверить, соответствует ли ежегодно предоставляемая ОБСЕ общая военная информация о механизированной пехоте бригады сухопутных сил действительности», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минобороны Латвии.
Проверка будет проводиться в рамках сотрудничества ОБСЕ согласно Венскому договору.
Ранее экс-министр обороны Латвии, председатель подкомиссии по всеобъемлющей системе национальной обороны Раймондс Бергманис в беседе с интернет-изданием argumenti.ru оценил Вооружённые силы России.
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Армия , Министерство обороны , ОБСЕ , газета "Аргументы недели" , ИТАР-ТАСС
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