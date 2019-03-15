Украинские военные провели учения в Азовском море

Командующий операцией объединённых сил в Донбассе Сергей Наев проверил боеготовность дежурных сил армейской, штурмовой и истребительной авиации в акватории Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Как отмечается, в ходе манёвров отрабатывались вопросы отражения воздушного нападения кораблями, поддержки авиацией действий корабельно-катерной группировки и ведения огня по надводной цели.

В пресс-службе проинформировали, что тренировка прошла с кораблями и авиацией.

В конце февраля украинские десантники провели тактические учения с боевой стрельбой на побережье Азова.