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Украинские военные провели учения в Азовском море 

RT на русском 1 час назад
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Facebook
Командующий операцией объединённых сил в Донбассе Сергей Наев проверил боеготовность дежурных сил армейской, штурмовой и истребительной авиации в акватории Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Как отмечается, в ходе манёвров отрабатывались вопросы отражения воздушного нападения кораблями, поддержки авиацией действий корабельно-катерной группировки и ведения огня по надводной цели.
В пресс-службе проинформировали, что тренировка прошла с кораблями и авиацией.
В конце февраля украинские десантники провели тактические учения с боевой стрельбой на побережье Азова.
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Армия , В мире , Украина
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