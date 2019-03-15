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Около 100 террористических целей атакованы в Газе в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: Reuters
Израильские военные поразили за ночь в пятницу порядка 100 целей в секторе Газа в ответ на обстрел двумя ракетами Тель-Авива в четверг вечером и запуск пяти ракет по прилегающим к палестинскому анклаву территориям в течение ночи. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
"В ответ на ракетные обстрелы из Газы около 100 террористических целей были атакованы по всей территории сектора Газа", — говорится в распространенном военными коммюнике. Среди пораженных объектов в армии указали "офисный комплекс штаб-квартиры ХАМАС на Западном берегу в центре города Газа, подземную производственную площадку для ракетного оружия, ряд военных целей, в том числе — военно-морских сил ХАМАС, военный учебный комплекс в южной части сектора Газа".
Ранее в армии сообщили, что в ночь на пятницу сирены воздушной тревоги сработали несколько раз в граничащих с сектором Газа региональных советах Эшколь, Шаар ха-Негев и Сдот-Негев, а также городе Сдерот. Военные сообщили о пяти запусках ракет в Газе и перехвате трех из них системой ПВО "Железный купол".
В четверг вечером впервые с 2014 года сирены воздушной тревоги сработали в районе так называемого Большого Тель-Авива. Военные сообщили, что в сторону города были запущены две ракеты, но "Железный купол" не осуществлял перехватов. О пострадавших в результате инцидента сообщений не поступало.
"Террористическая организация ХАМАС несет ответственность за все, что происходит в секторе Газа и у его границ. Армия Израиля с большой серьезностью рассматривает любую попытку причинить вред израильскому гражданскому населению и будет и впредь энергично бороться с этими террористическими актами", — отметили военные.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Хамас , ЦАХАЛ , Газа
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