НАТО перебрасывает войска к границе с Россией

Численность контингента альянса быстрого реагирования за два года выросла с 25 тысяч до 40 тысяч человек, заявили в Совбезе РФ

НАТО перебрасывает войска к границе с Россией , заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью газете Минобороны «Красная звезда». По словам Попова, численность контингента НАТО быстрого реагирования в рамках реализации ряда концепций за два года выросла с 25 тысяч до 40 тысяч человек. В частности, в Прибалтике развернуты усиленные батальонные тактические группы многонационального состава численностью до тысячи военнослужащих каждая, отметил он.

Кроме того, по словам замглавы Совбеза, реализуется американская инициатива «3 по 30», которая предусматривает готовность к применению 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей стран блока в течение 30 суток.

Также, по его словам, «реанимируется существовавшая в годы холодной войны система трансатлантических перебросок войск усиления из США и Канады в Европу для развертывания крупных коалиционных группировок войск на границе с Россией».

Как сообщил Попов, «в целях эффективного руководства группировками войск (сил) на „восточном фланге“ Североатлантического альянса» формируется штаб многонациональной дивизии «Север» на базе управления Датской мотопехотной дивизии. «Ее оперативная группа, судя по сообщениям средств массовой информации, 8 марта этого года развернута в населенном пункте Адажи в Латвии», — добавил Попов.

Ранее глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Кертис Скапарротти заявил о необходимости привлечения дополнительных авиационных и морских сил для сдерживания России в рамках «Европейской оборонной инициативы».