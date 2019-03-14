В Пентагоне настояли на праве первого ядерного удара

США не должны отказываться от возможности нанесения ядерного удара первыми. Об этом заявил в Сенате председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, передает ТАСС.

По словам военачальника, способность США нанести превентивный ядерный удар усложняет процесс принятия решений противниками о нападении, и не стоит облегчать им эту задачу. Так он ответил на внесенные в январе предложения по ограничению использования ядерного оружия. Сенатор Элизабет Уоррен и глава комитета палаты представителей по вооруженным делам Адам Смит предложили отказаться от применения ядерного оружия первыми. Политики посчитали подобную политику «устаревшей и опасной», так как единственная цель ядерного арсенала США — сдерживание.

На том же заседании глава Европейского командования ВС США и командующий силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти рассказал о желании России применить ядерное оружие. Он заявил, что Москва не может конкурировать с США в длительном конфликте с применением обычных видов оружия. В связи с этим он считает, что Россия серьезно раздумывает об использовании ядерного оружия для быстрых побед над более слабыми соседями, «это часть российской доктрины».

Ранее сообщалось, что в США начали производить новое ядерное оружие малой мощности, предназначенное для борьбы с Россией. Новую боеголовку W76-2 будут устанавливать на подводные лодки. Ее мощность составляет около пяти килотонн.