Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пентагоне настояли на праве первого ядерного удара 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
США не должны отказываться от возможности нанесения ядерного удара первыми. Об этом заявил в Сенате председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, передает ТАСС.
Посол в США назвал условие применения Россией ядерного оружия
По словам военачальника, способность США нанести превентивный ядерный удар усложняет процесс принятия решений противниками о нападении, и не стоит облегчать им эту задачу. Так он ответил на внесенные в январе предложения по ограничению использования ядерного оружия. Сенатор Элизабет Уоррен и глава комитета палаты представителей по вооруженным делам Адам Смит предложили отказаться от применения ядерного оружия первыми. Политики посчитали подобную политику «устаревшей и опасной», так как единственная цель ядерного арсенала США — сдерживание.
На том же заседании глава Европейского командования ВС США и командующий силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти рассказал о желании России применить ядерное оружие. Он заявил, что Москва не может конкурировать с США в длительном конфликте с применением обычных видов оружия. В связи с этим он считает, что Россия серьезно раздумывает об использовании ядерного оружия для быстрых побед над более слабыми соседями, «это часть российской доктрины».
Ранее сообщалось, что в США начали производить новое ядерное оружие малой мощности, предназначенное для борьбы с Россией. Новую боеголовку W76-2 будут устанавливать на подводные лодки. Ее мощность составляет около пяти килотонн.
Последние новости
Объяснена секретность «Посейдона» Раскрыты потери России из-за аварии с предназначенными для Китая С-400 В США увидели желание России применить ядерное оружие
Комментарии26
Армия , Видео , Войска , США
Читайте также
Видео
Украина подвела Россию
Наука и техника Статьи
Раскрыты факты о мертвом охраннике Порошенко
Происшествия Украина
Норвежский F-35 запустил «совершенное оружие доминирования»
Армия Оружие
Как Трамп может спасти Венесуэлу от Путина
В мире Латинская Америка
Появились новые данные о состоянии Началовой
Шоу-бизнес
«Публично отрезала ***»: Слава о скандальном фильме о Джексоне
Шоу-бизнес
Юлия Началова в коме
Шоу-бизнес
«Заложена бомба»: угроза жизни нависла над Зеленским
Украина В мире
«****** это де**мо»: Линдси Лохан заговорила по-русски
Шоу-бизнес
В НАТО анонсировали новую помощь Украине
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение