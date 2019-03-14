США провели учения, на которых имитировались первые два месяца войны с КНДР

Вооруженные силы (ВС) США провели в 2018 году учения, в ходе которых имитировались первые два месяца войны с КНДР . Об этом сообщил в четверг председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд. "В прошлом году мы провели то, что называется "Обзор готовности по Корее". И мы инсценировали первые 60 дней корейского конфликта, чтобы включить детализированное тыловое планирование, необходимое для того, чтобы поддерживать операции [на Корейском полуострове] в течение первых 60 дней", — заявил военачальник, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США. "Не приходится и говорить о том, что мы многое узнали в результате этих учений", — подчеркнул глава КНШ. Никакие детали маневров он не изложил.