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США провели учения, на которых имитировались первые два месяца войны с КНДР 

ТАСС 47 минут назад
Фото: Reuters
Вооруженные силы (ВС) США провели в 2018 году учения, в ходе которых имитировались первые два месяца войны с КНДР. Об этом сообщил в четверг председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд.
"В прошлом году мы провели то, что называется "Обзор готовности по Корее". И мы инсценировали первые 60 дней корейского конфликта, чтобы включить детализированное тыловое планирование, необходимое для того, чтобы поддерживать операции [на Корейском полуострове] в течение первых 60 дней", — заявил военачальник, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.
"Не приходится и говорить о том, что мы многое узнали в результате этих учений", — подчеркнул глава КНШ.
Никакие детали маневров он не изложил.
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Армия , Войска , США , Конгресс США , КНДР
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