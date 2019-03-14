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Бомбардировщики ВКС выполнили плановый полет над Черным морем 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Черного моря, сообщает Минобороны РФ.
"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. В ходе полета экипажи дальних бомбардировщиков преодолели около 4,5 тысячи километров и находились в воздухе более 5 часов", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана.
"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", — подчеркивается в сообщении.
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