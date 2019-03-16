Минобороны зафиксировало пролёт ядерного бомбардировщика США B-52 вблизи границ России

Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress совершил пролёт над акваторией Балтийского моря вблизи территориальных вод России. Как сообщает Министерство обороны РФ, самолёт ВВС США не приближался к российским границам ближе, чем на 150 км. Способный нести ядерное оружие бомбардировщик B52 лёг на обратный курс после того, как был взят на сопровождение российскими системами ПВО, подчеркнули в ведомстве.

Возле российских границ над Балтийским морем был замечен американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«15 марта 2019 года самолёт В-52 ВВС США совершил пролёт с включённым транспондером над нейтральными водами Балтийского моря параллельным курсом к территориальным водам Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что самолёт не приближался к российской границе ближе, чем на 150 км. При этом американский стратегический бомбардировщик развернулся обратно сразу после того, как его взяли на сопровождение дежурные средства российских систем противовоздушной обороны, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сервис мониторинга полётов PlaneRadar сообщал, что Boeing B-52H на высоте примерно 8 тыс. м. пролетел у границ Польши, приблизившись к Калининградской области.

«Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США, бортовой номер 61-0009, имитация бомбардировки базы Балтийского флота», — говорится в Twitter-аккаунте PlaneRadar.

Отметим, что бомбардировщик B-52 стоит на вооружении американских ВВС с 1955 года. Самолет способен нести на борту различные виду оружия, в том числе ядерное.

Последний раз мониторинговые порталы замечали американский бомбардировщик возле границ РФ в сентябре 2018 года, когда он приближался к побережью Мурманской области, совершая полёт вблизи российской военной базы «Арктический трилистник», расположенной на архипелаге Земля Франца-Иосифа.

Наряду с этим в пятницу, 15 марта, портал PlaneRadar зафиксировал активность американских ВВС на южных рубежах России. Сначала стратегический разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B-40 Global совершил «разведывательный полёт вдоль российского побережья Чёрного моря». Затем в этой акватории был замечен самолёт Boeing P-8A Poseidon ВМС США.

У границ России

Иностранные самолёты на регулярной основе проводят разведывательную деятельность вблизи российских границ. Как следует из данных инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда», за неделю (с 4 по 10 марта) разведывательную деятельность вдоль границ России вели 17 летательных аппаратов. При этом российские истребители дежурных сил ПВО трижды поднимались в воздух с целью недопущения нарушения государственной границы.

Один из таких эпизодов произошёл 6 марта над акваторией Балтийского моря, когда российский многоцелевой истребитель Су-27 совершил перехват самолёта ВВС США Boeing RC-135, модификации которого применяются для радиоэлектронной разведки, сбора данных и аэрофотосъёмки. Минобороны РФ также опубликовало видеозапись, сделанную из кабины Су-27. На опубликованных видно, как истребитель догоняет и некоторое время сопровождает американский самолёт-разведчик.

Добавим, что аналогичные действия были произведены в конце января в отношении другого представителя ВВС США — патрульного противолодочного самолёта P-8A Poseidon.

При этом разведкой возле границ РФ занимаются не только американцы, но и другие государства, в частности, Швеция. Последний на данный момент инцидент произошёл 19 февраля, когда истребитель Су-27 был поднят в воздух над Балтийским морем после обнаружения приближающегося к границе России самолёта Gulfstream ВВС Швеции.

Между тем министерство обороны королевства обвинило российскую сторону в опасном сближении, назвав действия экипажа истребителя «неуместными и непрофессиональными».

Между тем российские военные подчеркнули, что Су-27 приблизился к шведскому самолёту на безопасное расстояние «для визуальной идентификации» и после удаления иностранного воздушного судна от госграницы РФ вернулся на аэродром базирования.

«Возросшая интенсивность военно-разведывательной деятельности» других государств возле границ России стала одной из тем оперативного совещания президента Владимира Путина с членами Совета безопасности страны 7 марта.

Во время коллегии ФСБ 6 марта президент призвал обеспечить самый строгий и тщательный контроль по защите данных о разработках, испытаниях и производстве российских систем вооружения, а также информации о передовых технологиях военного и двойного назначения.