Фрегат «Адмирал Григорович» спустили на воду после ремонта

Ремонт фрегата Черноморского флота «Адмирал Григорович», вооружённого ракетами «Калибр», завершился на Севастопольском морском заводе.

Как сообщил ТАСС источник в Минобороны, «корабль ушёл от причальной стенки предприятия и в ближайшее время вернётся к несению боевой службы».

Ремонтные работы на фрегате, который был введён в эксплуатацию в 2016 году, велись с начала февраля.

Ранее News.ru писал, что на «Адмирале Григоровиче» погиб военнослужащий. Мужчина упал с надстройки корабля. Приехавшие на место происшествия медики не успели спасти пострадавшего — он умер на месте.