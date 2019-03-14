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Фрегат «Адмирал Григорович» спустили на воду после ремонта 

News.ru + ещё 2 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Ремонт фрегата Черноморского флота «Адмирал Григорович», вооружённого ракетами «Калибр», завершился на Севастопольском морском заводе.
Как сообщил ТАСС источник в Минобороны, «корабль ушёл от причальной стенки предприятия и в ближайшее время вернётся к несению боевой службы».
Ремонтные работы на фрегате, который был введён в эксплуатацию в 2016 году, велись с начала февраля.
Ранее News.ru писал, что на «Адмирале Григоровиче» погиб военнослужащий. Мужчина упал с надстройки корабля. Приехавшие на место происшествия медики не успели спасти пострадавшего — он умер на месте.
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