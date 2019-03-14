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Спецназ освободил «заложников» на учениях в Новороссийске 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спецназ уничтожил "террористов" и освободил "заложников" в ходе учений пограничников Крыма и Кубани в Новороссийске, сообщает пограничное управление УФСБ России по Краснодарскому краю.
"В Новороссийске пограничники провели исследовательское командно-штабное учение "Лагуна-2019". В мероприятии приняли участие представители силовых структур и ведомств Республики Крым и Краснодарского края", — говорится в сообщении.
По легенде, пограничникам поступила информация, что в 15 милях от берегов Турции вооруженная группа захватила российское судно. Условные террористы потребовали освободить из тюрем пособников, осужденных за терроризм, предоставить в аэропорту Анапы заправленный самолет и воздушный коридор для вылета в одну из указанных ими стран, а также начать вывод войск их Сирии. Переговоры с "захватчиками" не дали результатов, было принято решение о введении режима контртеррористической операции и начале силовой операции.
"В период проведения активной фазы учения пограничный спецназ нейтрализовал и уничтожил условных террористов, освободив заложников", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в учениях приняли участие пограничники Кубани и Крыма, Черноморский флот, привлекались новороссийские полицейские и спасатели регионального управления МЧС, Росморпорта и других ведомств.
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Армия , ФСБ , МЧС , Краснодарский Край , Новороссийск , Республика Крым
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