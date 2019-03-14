Спецназ освободил «заложников» на учениях в Новороссийске

"В Новороссийске пограничники провели исследовательское командно-штабное учение "Лагуна-2019". В мероприятии приняли участие представители силовых структур и ведомств Республики Крым и Краснодарского края", — говорится в сообщении.

По легенде, пограничникам поступила информация, что в 15 милях от берегов Турции вооруженная группа захватила российское судно. Условные террористы потребовали освободить из тюрем пособников, осужденных за терроризм, предоставить в аэропорту Анапы заправленный самолет и воздушный коридор для вылета в одну из указанных ими стран, а также начать вывод войск их Сирии. Переговоры с "захватчиками" не дали результатов, было принято решение о введении режима контртеррористической операции и начале силовой операции.

"В период проведения активной фазы учения пограничный спецназ нейтрализовал и уничтожил условных террористов, освободив заложников", — говорится в сообщении.